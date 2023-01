Ricerca



ANPR - Proroga termini contributo per subentro in Anpr La nota del Dipartimento della funzione pubblica

Con una nota del 30 dicembre la Funzione Pubblica avvisa i Comuni che è stato prorogato al 30 giugno 2023 il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo a seguito del subentro in ANPR, in relazione all’Avviso pubblico del 5 dicembre 2017 a valere sull’intervento “ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro”, finanziato nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA