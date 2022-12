Ricerca



ANPR - Proroga per tutto il 2023 dell’esenzione dell’imposta di bollo per i certificati in modalità telematica da ANPR Decreto proroghe 2023

Il Consiglio dei ministri ha approvato nella seduta del 21 dicembre 2022 un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. In particolare è stata prorogata anche per il 2023 l’esenzione dall’imposta di bollo per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica assicurata dal Ministero dell’interno tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR.

