Privacy e statistiche sulla popolazione e sulle abitazioni della Commissione Europea

Anticipare i potenziali rischi per la privacy e prevedere tutele adeguate alla protezione dati nel nuovo quadro giuridico sulle statistiche europee. È l’invito rivolto ai legislatori dal Garante europeo per la protezione dati (EDPS) nel parere sulla proposta di regolamento relativo alle statistiche sulla popolazione e sulle abitazioni della Commissione Europea.

Nel suo parere, il Garante europeo accoglie con favore l’obiettivo della proposta di Regolamento, nella consapevolezza che statistiche di alta qualità possano sostenere l’elaborazione, l’attuazione e la valutazione delle politiche dell’Unione, comprese le politiche in materia di diritti fondamentali. Al tempo stesso, però, l’EDPS fornisce una serie di raccomandazioni per evitare un’eccessiva interferenza con il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali.

I dati personali – ricorda infatti il Garante – devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e, nel caso del trattamento per scopi statistici, devono in linea di principio essere resi anonimi (o in alternativa pseudonimi), a condizione che lo scopo statistico sia soddisfatto.

