Questo articolo è stato letto 0 volte

Ricerca



Premio Agenda Digitale: il Comune di Piacenza finalista con lo Sportello Telematico Fonte: maggioli.com

Risultato lusinghiero per il Comune di Piacenza, tra i tre finalisti del premio Agenda Digitale dell’omonimo Osservatorio del Politecnico di Milano, la cui ricerca annuale sugli indici di maturità digitale del Paese è stata presentata in questi giorni.

“Abbiamo partecipato – sottolinea il vice sindaco Elena Baio – con il progetto dello Sportello Telematico Polifunzionale, avviato nel maggio 2020 dall’Amministrazione in collaborazione con il Gruppo Maggioli: grazie a questa piattaforma unica per la trasmissione delle istanze online da parte di cittadini e imprese, ad oggi vengono gestiti via web 123 procedimenti afferenti ai più svariati ambiti, dai servizi anagrafici all’edilizia, dal sociale all’ambiente. Per accedere allo sportello basta inserire le proprie credenziali Spid per essere riconosciuti sotto il profilo anagrafico e l’iter nella gestione delle pratiche è semplificato perchè vengono smistate direttamente, in modo automatico, all’ufficio di competenza. Tramite lo Sportello, si può provvedere velocemente anche al versamento di eventuali oneri, grazie al sistema PagoPa”.

Il percorso di innovazione attuato dal Comune di Piacenza è stato illustrato da Giuseppe Morsia, responsabile dello staff del Direttore generale, che ha sottolineato come l’implementazione del sistema telematico abbia ricevuto attestazioni di gradimento da parte del 92% dei fruitori…

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE SU MAGGIOLI.COM

© RIPRODUZIONE RISERVATA