ELETTORALE - Piattaforma digitale per referendum e leggi di iniziativa popolare Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 18 luglio 2024 che attesta l'operatività della piattaforma per la raccolta delle firme espresse nell'ambito dei referendum

Nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio è stato pubblicato il DPCM 18 luglio 2024 che attesta l’operatività della piattaforma digitale per la raccolta delle firme.

La piattaforma, prevista dall’articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata alla raccolta delle sottoscrizioni degli elettori per sostenere le proposte referendarie e i progetti di legge di iniziativa popolare, come previsto rispettivamente dagli articoli 75 e 138 della Costituzione per i referendum e dall’articolo 71, secondo comma, della Costituzione per le leggi di iniziativa popolare.

