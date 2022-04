Ricerca



AMMINISTRAZIONE DIGITALE - Pensionati residenti all’estero: certificazione esistenza in vita Il comunicato del Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires

Riportiamo di seguito il comunicato del 22 marzo 2022 del Consolato Generale d’Italia in Buenos Aires:

“La campagna per la verifica dell’esistenza in vita di quest’anno si svolge dal 7 febbraio al 7 giugno 2022.

Le comunicazioni della Banca CITI ai pensionati sono in corso di invio, a partire dal 7 febbraio 2022.

Le attestazioni di esistenza in vita dovranno essere inviate dagli interessati entro il 7 giugno 2022.

Il Consolato Generale di Buenos Aires porterà avanti le attività connesse all’esistenza in vita in modalità sia digitale, sia presenziale.

Per coloro i quali non possono presentarsi fisicamente preso la Sede Consolare, vi è la possibilità di chiedere il servizio di videochiamata, volto a completare la pratica di esistenza in vita da remoto, tramite identificazione a video delle persone con documento di identità e procedendo direttamente alla certificazione digitale sul Portale Citi/INPS.

A tale scopo bisognerà inviare una mail di richiesta a pensioni.buenosaires@esteri.it indicando il recapito telefonico e accludendo il formulario compilato e firmato. In alternativa, sarà inoltre disponibile il servizio presenziale, con la ricezione dei pensionati ogni mercoledì con appuntamenti presi attraverso il sistema Prenot@mi, anche tramite l’ausilio dei patronati”.

