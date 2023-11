Ricerca



IN PRIMO PIANO - PArliamo: la newsletter e il podcast di novebre del Dipartimento della Funzione pubblica Online il numero di novembre: le novità per i dipendenti pubblici

Sono disponibili online il podcast e il numero di novembre di PArliamo, la newsletter realizzata dal Dipartimento della Funzione pubblica in collaborazione con FormezPA e indirizzata a tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

La newsletter si apre con un approfondimento sui rinnovi dei CCNL previsti dalla legge di bilancio, che ha stanziato 8 miliardi per il personale della PA, e sull’impegno profuso dal Dipartimento della funzione pubblica per la rinascita di Caivano.

Spazio anche alle realtà territoriali, con il resoconto dell’Assemblea dell’UPI, de L’Italia delle Regioni e della 40ª Assemblea Annuale ANCI a cui ha preso parte il ministro Zangrillo per discutere di soluzioni concrete per dare supporto ai territori.

E ancora tutte le novità in tema di formazione, come il primo corso SNA per dirigenti-manager e il nuovo open badge, su Syllabus, per la transizione ecologica giusta. Ma anche gli aggiornamenti sul contributo ai Piccoli Comuni per i segretari comunali e le tappe di Facciamo Semplice l’Italia.

>> CLICCA QUI PER CONSULTARE LA NEWSLETTER

>> CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL PODCAST

