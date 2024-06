Ricerca



IN PRIMO PIANO - PArliamo: la newsletter e il podcast di giugno del Dipartimento della Funzione pubblica Forum PA, concorsi, transizione digitale, sono questi i temi portanti del numero di maggio di PArliamo

Sono disponibili online il podcast e il numero di giugno di PArliamo, la newsletter realizzata dal Dipartimento della Funzione pubblica in collaborazione con FormezPA e indirizzata a tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

L’edizione di giugno si apre con un focus sulla 35ª edizione di Forum PA, un’importante occasione di dialogo e confronto sui temi dell’innovazione tecnologica a servizio della Pubblica Amministrazione italiana. L’evento ha visto la partecipazione del ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, il quale ha sottolineato l’importanza dell’intelligenza artificiale come opportunità di innovazione. Ha evidenziato che questa deve essere gestita con un’organizzazione meticolosa e con programmi di formazione specifici. Il Forum PA ha offerto una varietà di appuntamenti e output, presentati attraverso diverse forme, linguaggi e stili.

Spazio anche ai concorsi, con le assunzioni programmate di 1.248 nuove unità di personale non dirigenziale del Ministero dell’interno e il reclutamento di 75 unità di personale da inquadrare a tempo pieno e indeterminato in quattro diverse famiglie professionali del Ministero della cultura.

Tra i temi di giugno anche la transizione digitale messa a terra da “Fast”, il progetto di affiancamento e supporto per la transizione digitale e amministrativa dei Piccoli Comuni”, realizzato dal Formez su iniziativa del Dipartimento della funzione pubblica, e il progetto “PA OK!”, che promuove le buone pratiche di rafforzamento esterno e interno della capacità amministrativa in sette differenti aree d’azione.

