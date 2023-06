Ricerca



ANPR - Papà e mamma si lasciano e la crisi della coppia arriva in anagrafe Il lavoro dell’ufficiale d’anagrafe è quello di rappresentare il più fedelmente possibile la situazione di fatto: l’anagrafe deve essere una fotografia della realtà per cui le persone sono registrate nel luogo ove effettivamente vivono.

Approfondimento di W. Damiani

Il minore deve essere registrato presso il luogo dove effettivamente abita anche se uno dei genitori non è d’accordo.

L’ufficiale d’anagrafe ha quindi il compito di osservare con attenzione la situazione esistente e prendere nota di ciò che vede in un registro pubblico che gli è stato appositamente affidato dall’autorità statale; proprio come il pittore che, seduto davanti al suo cavalletto, cerca di riprodurre su tela il paesaggio che ha di fronte a sé, senza doversi inventare nulla, senza dover aggiungere o togliere elementi che non corrispondano alla sua visuale. Se così fosse, ci troveremmo a dover svolgere un mestiere abbastanza semplice, ma, per fortuna (o purtroppo), il nostro lavoro non è così monotono e molte volte ci viene richiesto, non solo di saperlo fare, ma anche di doverci difendere rispetto alle pretese di chi non lo conosce.

L’anagrafe deve rispecchiare la situazione di fatto (1): questo facile concetto, che rappresenta il principale pilastro del sistema anagrafico e che costituisce la stella polare per gli addetti ai lavori, non è però molto conosciuto fuori dagli ambienti dei servizi demografici. La conseguenza è proprio quella di ricevere indicazioni e pressioni esterne su come e su cosa dovremmo registrare, con l’intento di creare una rappresentazione distorta e non veritiera delle realtà che stiamo osservando.

La tensione fra l’operatore e il cittadino solitamente raggiunge il suo apice quando la vicenda anagrafica ha per oggetto la residenza di un minore coinvolto nella crisi della coppia genitoriale. In molti di questi casi l’ufficiale d’anagrafe finisce impropriamente per essere messo al centro della diatriba familiare che solitamente è anche accompagnata da una controversia giudiziaria in corso.

Ecco allora che la residenza del minore diventa una delle battaglie che il genitore deve poter conquistare per non perdere terreno nell’ambito della più ampia guerra giudiziaria legata all’affidamento del figlio o più in generale alla disgregazione del contesto famigliare. Il consiglio che viene dato solitamente dai legali alle parti interessate è quindi quello di opporsi allo spostamento della residenza del figlio ed eventualmente di diffidare l’ufficiale d’anagrafe dal porre in essere mutazioni anagrafiche che non siano state preventivamente concordate.

Il problema di cui si tratta è stato inoltre complicato con l’entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione), il quale, riscrivendo l’articolo 316 del codice civile, ha previsto che la residenza abituale del minore sia stabilita di comune accordo dai genitori (2).

Anche il nuovo articolo 337-ter del codice civile, introdotto sempre dal decreto legislativo n. 154/2013, prevede, in caso di separazione o di divorzio o nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, che le decisioni di maggiore interesse relative “alla scelta della residenza abituale del minore” siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Conclude la norma che “in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice”.

Occorre tuttavia notare che entrambe le disposizioni del codice civile sono in realtà preordinate unicamente a regolare i comportamenti dei genitori prescrivendo una comunanza di intenti nella scelta del luogo di dimora abituale del figlio, con la finalità di conservare un rapporto significativo e continuativo con entrambe le figure genitoriali. L’intento delle norme citate è quindi quello di fare in modo che l’individuazione del luogo e dell’ambiente familiare ove il minore possa crescere sia condivisa da entrambi genitori o, in mancanza, venga decisa dal giudice.

Troppo spesso però tale normativa viene posta a fondamento delle lettere di diffida inviate dagli studi legali, con le quali si chiede all’ufficiale d’anagrafe di annullare la registrazione amministrativa conseguente al cambiamento del luogo di dimora abituale del minore.

L’errore di fondo in questi casi è quello di cercare di contrastare solo la fotografia e non la realtà che questa rappresenta. Le norme sopra citate infatti fanno riferimento entrambe alla “residenza abituale” del minore e non alla registrazione anagrafica che ne è invece la diretta conseguenza. In altri termini ciò che deve essere oggetto dell’accordo fra i genitori (o in mancanza della decisione del giudice) è il luogo ove effettivamente il minore deve vivere e abitare, quello dove deve essere registrato. È come se l’arciere per cercare di colpire il bersaglio, mirasse, anziché alla sagoma, all’ombra della stessa.

Occorre ricordare che, anche nel caso di trasferimento di residenza del minore (sia questo concordato o meno), le istanze in materia anagrafica hanno semplicemente un valore dichiarativo e che la registrazione anagrafica consiste in un adempimento amministrativo conseguente e successivo all’effettivo cambiamento del luogo di dimora abituale che nella realtà si è già prodotto. Non a caso il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 prevede all’articolo 13 che le dichiarazioni anagrafiche “devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti”: quindi prima la persona (in questo caso il minore) va ad abitare in un luogo diverso e solo successivamente si dichiara tale cambiamento all’ufficio anagrafe.

Per tale ragione si ritiene che tali atti possano essere compiuti anche da un solo genitore, senza il consenso dell’altro. Occorre inoltre evidenziare che le dichiarazioni anagrafiche rappresentano un obbligo giuridico a cui è tenuto ciascun genitore in qualità di esercente la responsabilità genitoriale; l’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 dispone infatti che “E’ fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, l’iscrizione nell’anagrafe del comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche (…)”. Le “Avvertenze generali sulle disposizioni contenute nella legge” (ISTAT – Metodi e Norme, ed. 1992) riconoscono addirittura la possibilità di presentare la dichiarazione anagrafica ad un componente della famiglia (diverso dai genitori) presso la quale il minore si trasferisce (3).

Alla luce di tale ricostruzione si ritiene che non sia possibile subordinare la registrazione amministrativa (conseguente alla dichiarazione anagrafica effettuata da uno dei genitori in relazione alla residenza del figlio minorenne) al consenso dell’altro genitore, nemmeno dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni del codice civile, così come introdotte dal decreto legislativo n. 154/2013. Tale conclusione è avvalorata anche dalla Corte di Cassazione, sezione civile, nell’ordinanza n. 6208 del 18 marzo 2014, chiamata a pronunciarsi in relazione all’affidamento congiunto di un minore ad entrambi i genitori (4).

In ogni caso, considerato il complesso quadro normativo e l’estrema delicatezza delle questioni da affrontare, il consiglio è quello di prestare la massima attenzione a queste pratiche.

In particolare l’ufficiale d’anagrafe che cura il procedimento amministrativo deve:

– inviare la comunicazione di avvio del procedimento al genitore che non ha firmato la dichiarazione;

– valutare e analizzare nel corso dell’istruttoria le eventuali osservazioni presentate dal genitore che manifesta opposizione al trasferimento;

– eseguire un’istruttoria particolarmente approfondita, richiedendo accertamenti anche nel luogo di precedente residenza, al fine di acquisire più elementi possibili idonei a determinare quale sia il luogo di effettiva dimora abituale del minore;

– notificare ad entrambi i genitori il provvedimento conclusivo, nel quale deve essere riportata una corposa e solida motivazione circa la determinazione finale, indicando anche le ragioni dell’eventuale non accoglimento delle osservazioni presentate.

__________

(1) ISTAT, Anagrafe della popolazione, “Metodi e norme” serie B n. 29 – edizione 1992

Le anagrafi, infatti, sono la risultante per così dire di due componenti: da una parte l’adempimento degli obblighi anagrafici degli uffici comunali; dall’altra l’adempimento degli obblighi dei singoli cittadini. Solo dall’adempimento scrupoloso ed immediato di detti obblighi nasce la regolare tenuta delle anagrafi, le quali in ogni momento devono rispecchiare la reale situazione di fatto.

(2) Codice civile. Articolo 316 (Responsabilità genitoriale)

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione.

(3) ISTAT, Anagrafe della popolazione, “Metodi e norme” serie B n. 29 – edizione 1992

Il contenuto dell’art. 2 della legge deve essere interpretato alla stregua del principio al quale è informato il nostro sistema anagrafico che impone appunto l’iscrizione delle persone nell’anagrafe del Comune ove effettivamente sono residenti: pertanto, qualora il minore si trasferisca di fatto in un Comune diverso da quello di residenza della persona che esercita la potestà o la tutela, la dichiarazione anagrafica dovrà essere fatta da un componente della famiglia presso la quale il minore va a convivere e l’iscrizione del minore può essere eseguita anche senza il consenso di colui che esercita la potestà o la tutela.

(4) Nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato che il mutamento di residenza è lecito se realizzato dal genitore collocatario: “la scelta della residenza da parte del genitore affidatario o collocatario costituisce l’esercizio di un diritto inviolabile di libertà garantito dall’articolo 16 della Costituzione, rispetto al quale l’altro genitore non può opporre altre ragioni che non siano direttamente collegate all’interesse della prole, come nel caso di un evidente ostacolo all’esercizio del proprio diritto di visita”.

