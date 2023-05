Ricerca



AMMINISTRAZIONE DIGITALE - PA Digitale: disponibile su App IO la nuova funzione di firma dei documenti Si chiama “Firma con IO” il nuovo servizio che consente di firmare digitalmente i documenti da inviare alla Pubblica Amministrazione

Disponibile su IO , l’app dei servizi pubblici, una nuova funzione che consente di firmare digitalmente i documenti da inviare alla Pubblica Amministrazione .

Le novità di “Firma con IO”

Si tratta di una novità molto importante, infatti, “Firma con IO” è una Firma Elettronica Qualificata con il massimo valore legale, pari alla firma autografa, che consente agli Enti di digitalizzare l’iter di raccolta firme. La funzione supporta la firma di diverse tipologie di file PDF: PDF standard; PDF/A-2A; e PDF già firmati con firma PAdES. Per usufruire del servizio è necessario che i cittadini detengano sul proprio dispositivo informatico l’app IO, cosicché possa firmare documenti e contratti direttamente sul proprio dispositivo.

Come fruire della novità

Per poter usufruire di questa funzionalità, le amministrazioni dovranno per prima cosa completare il processo di onboarding nell’Area Riservata di PagoPA. Successivamente potranno scegliere di aderire a “Firma con IO” anche se non hanno implementato altri servizi. Inoltre grazie a questa nuova funzionalità lo scambio di documenti tra Enti e cittadini è immediato. Non serve apporre la firma in presenza o scannerizzare copie cartacee da inviare in pdf, perché tutto avviene su IO.

