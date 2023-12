Ricerca



PERSONALE - Nuovo contratto dirigenti delle Funzioni Locali 2019-2021 Sottoscritta l'ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo all'area delle Funzioni Locali (triennio 2019-2021)

La Funzione Pubblica con una nota dell’11 dicembre annuncia che nella stessa data è stato sottoscritto il contratto dei dirigenti delle Funzioni Locali 2019-2021, che riguarda i circa 13.640 dirigenti di Regioni ed Enti locali nonché i segretari comunali e provinciali.

Il nuovo contratto prevede un incremento medio di 256 euro per 13 mensilità, pari al 3,78%, a cui si può aggiungere un ulteriore 0,22% del monte salari per incrementare la retribuzione di risultato, mentre gli arretrati medi ammontano a circa 11.200 euro; sono previste anche importanti novità per la busta paga dei segretari, con una voce aggiuntiva del 25% per le sedi convenzionate e un aumento del 15% per la retribuzione di posizione in capoluoghi, province e città metropolitane.

Le novità comprese nel nuovo CCNL Dirigenti

La gran parte degli interventi previsti nel nuovo CCNL adeguano le norme contrattuali a corrispondenti interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni.

Nello specifico:

– viene riformulata, in modo completo e organico, la parte che riguarda le relazioni sindacali, ponendo particolare attenzione sulla tematica dell’informazione, sia preventiva sia consuntiva, nonché sulle materie di confronto;

– viene riscritta la disciplina del periodo di prova;

– vengono ampliate di alcune tutele, ad esempio quelle concernenti le gravi patologie che necessitano di terapie salvavita, le misure in favore delle donne vittime di violenza, le diverse tipologie di assenze;

– tra le disposizioni comuni riguardanti gli istituti economici applicabili a tutto il personale dell’Area viene ridefinita la materia del patrocinio legale e quella delle coperture assicurative, nonché le norme concernenti alcuni adattamenti utili per la corretta applicazione della norma sul welfare integrativo;

– vengono riscritti i principi generali nonché la pianificazione strategica degli interventi della formazione;

– viene data enfasi ai meccanismi di differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato.

>> Clicca qui per consultare l’ipotesi finale di CCNL dirigenti funzioni locali

>> Clicca qui per consultare il comunicato ARAN 11 dicembre 2023

