IN PRIMO PIANO - Nuovi servizi ANPR per l’integrazione delle liste elettorali e la gestione dello stato civile digitale: partono i webinar Una serie di incontri per supportare i funzionari dei comuni italiani

Il Ministero dell’interno comunica la partenza dei webinar per supportare i funzionari dei comuni italiani nell’utilizzo dei nuovi servizi ANPR per l’integrazione delle liste elettorali e la gestione dello stato civile digitale.

Supportare i funzionari dei comuni italiani nell’utilizzo dei nuovi servizi ANPR per l’integrazione delle liste elettorali e la gestione dello stato civile digitale. È questo l’obiettivo dei cicli di webinar previsti da giugno a dicembre.

Il primo degli appuntamenti, organizzati in collaborazione con la SNA, è in cantiere per il 5 giugno con un corso dedicato agli ufficiali dello stato civile, con iscrizione da effettuare entro il 28 maggio. Le date dei successivi incontri sono: il 28 giugno, 17 luglio, 26 settembre, 16 ottobre, 27 novembre, 18 dicembre.

