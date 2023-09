Ricerca



IN PRIMO PIANO - NOVITA’ in LIBRERIA – Manuale pratico per lo sportello dei servizi demografici Aggiornato alla L. 10.8.2023, n. 103 di conversione del D.L. 13.6.2023, n. 69 (Decreto salva infrazioni)

MANUALE PRATICO PER LO SPORTELLO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

William Damiani

Carte d’identità, Autentiche e legalizzazioni, Certificati anagrafici, Estratti e certificati di stato civile, Attestazioni di soggiorno ai cittadini comunitari, Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Maggioli Editore

Il volume, giunto alla sua seconda edizione, costituisce un indispensabile compagno di lavoro, uno strumento operativo di facile e veloce consultazione che non può mancare sulla scrivania dell’operatore di sportello, con la finalità di contribuire alla sua formazione e, al tempo stesso, suggerire le soluzioni corrette anche per i casi più difficili.

L’opera è il frutto di un accurato lavoro di documentazione di schede tematiche, indicazioni pratiche e procedurali, attraverso le quali vengono affrontate le varie casistiche connesse al rilascio della certificazione anagrafica e di stato civile, all’emissione delle carte d’identità e a tutti gli adempimenti connessi alle autenticazioni di firma e di copia.

La nuova edizione è stata inoltre ampliata con due nuove sezioni dedicate al rilascio delle attestazioni di soggiorno ai cittadini dell’Unione europea e al diritto di accesso ai documenti amministrativi nei servizi demografici.

A completamento di ogni tema trattato, si riportano i testi normativi e le circolari ministeriali di utile riferimento nonché tutta la modulistica necessaria ad agevolare il lavoro degli operatori, quest’ultima disponibile anche in versione compilabile.

ACCESSO GRATUITO AL VIDEOCORSO ONLINE

La documentazione amministrativa nei servizi demografici

William Damiani, Responsabile Servizi Demografici del Comune di Riccione, esperto in materia di anagrafe e diritto amministrativo



