Ricerca



ELETTORALE - Normativa in materia elettorale aggiornata – Edizione 2023 La pubblicazione della Direzione Centrale per i Servizi elettorali del Ministero dell’interno

Con la presente pubblicazione, la Direzione Centrale per i Servizi elettorali del Ministero dell’interno intende offrire a tutti gli operatori della “macchina elettorale” e agli studiosi della materia una raccolta aggiornata e coordinata degli atti normativi in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

I testi normativi, che, a seconda della rilevanza delle rispettive disposizioni, sono riportati per esteso o solo in estratto, sono raccolti secondo un ordine strettamente cronologico e il relativo indice è collocato all’inizio della pubblicazione.

La pubblicazione stessa è comunque corredata, alla fine, da un indice per argomenti, articolato, cioè, sulla base dell’oggetto esclusivo o prevalente dei testi normativi, secondo il seguente schema:

I. Costituzione e leggi costituzionali

II. Elezione della Camera dei deputati

III. Elezione del Senato della Repubblica

IV. Altre norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

V. Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero

VI. Norme in materia di elettorato attivo

VII. Norme in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità

VIII. Operazioni di votazione, durata e modalità

IX. Esercizio del diritto di voto degli elettori in condizioni di disabilità

X. Propaganda elettorale e comunicazione politica

XI. Trattamento giuridico ed economico dei componenti degli uffici elettorali di sezione e relativi onorari e altre norme sulla organizzazione dei seggi

XII. Tessera elettorale personale

XIII. Norme in materia di osservazione internazionale

XIV. Altre norme sul procedimento elettorale

XV. Agevolazioni di viaggio

XVI. Uso della bandiera

XVII. Modifiche al sistema penale e sanzionatorio

XVIII. Norme in materia di contenzioso giurisdizionale

XIX. Norme in materia di ordinamento giuridico del personale militare e di polizia

XX. Norme in materia di trattamento economico del personale dipendente statale o comunale

XXI. Norme di natura tributaria

XXII. Norme in materia di trasparenza e informatizzazione del procedimento elettorale

XXIII. Indennità parlamentari e pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive

XXIV. Contribuzioni ai partiti politici, trasparenza delle loro attività, documentazione e rimborsi delle relative spese elettorali

Ti consigliamo:

Manuale pratico per l’ufficio elettorale Il Manuale fornisce un ausilio maneggevole e completo per gli operatori del servizio elettorale comunale, per conoscere gli ambiti di competenza del procedimento elettorale italiano e risolvere i problemi che di volta in volta si presentano. L’opera si sofferma sui diversi aspetti che vanno dall’ordinaria tenuta delle liste elettorali alla preparazione e svolgimento delle consultazioni, passando attraverso le figure e le operazioni coinvolte in questo procedimento: ufficiali elettorali, commissioni elettorali, presidenti, segretari e scrutatori, voto dei residenti all’estero e normativa sull’elettorato passivo. Da segnalare la presenza di un’ampia casistica di quesiti risolti, domande frequenti, citazioni giurisprudenziali e riferimenti normativi. La nuova edizione del volume contempla tutte le novità introdotte dal legislatore negli ultimi anni, sia a livello costituzionale che di normazione primaria, tra le quali si segnalano le più significative: limite al mandato dei sindaci (Legge n. 35/2022), digitalizzazione dei procedimenti referendari (D.L. n. 77/2021), nuovi soggetti autenticatori (D.L. n. 76/2020 e n. 77/2021), elezioni trasparenti (Legge 3/2019), esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali e sue ricadute sulla capacità elettorale, avvio del processo di integrazione delle liste elettorali nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (D.M. 17 ottobre 2022), diminuzione del numero dei senatori e dei deputati ed estensione del diritto di elettorato attivo ai diciottenni anche per il Senato (Legge Cost. n. 1/2021). Andrea Zuccotti

Dirigente del Comune di Milano, giurista esperto di Diritto amministrativo, si è occupato del Servizio Elettorale sin dall’inizio della carriera nella pubblica amministrazione. Formatore in materie demografiche presso numerosi convegni e seminari, autore di diverse pubblicazioni specialistiche.

Umberto Coassin

Già Responsabile dei Servizi Demografici. Esperto in materia elettorale e semplificazione dei procedimenti elettorali. Leggi descrizione Andrea Zuccotti, Umberto Coassin, 2022, Maggioli Editore 88.00 €

© RIPRODUZIONE RISERVATA