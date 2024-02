Ricerca



STATISTICA - Mobilità territoriale: trasferimenti di residenza e spostamenti quotidiani La pubblicazione dell'ISTAT consente una lettura territoriale interattiva tramite visualizzazione di mappe dei fenomeni di mobilità residenziale e di quella quotidiana, con un dettaglio di disaggregazione che arriva fino al livello comunale

Mobilità della popolazione: un quadro completo

Il fenomeno della mobilità della popolazione, considerato nella sua accezione più ampia, abbraccia una grande varietà di fenomeni, che comprendono i cambiamenti del luogo di vita abituale, interni o da/per l’estero, come anche gli spostamenti quotidiani per esigenze di studio o di lavoro, oltre a numerose altre casistiche legate a ragioni di svago, turismo, familiari, di salute ecc.

Attraverso la pubblicazione vengono prese in considerazione in particolare le tematiche di carattere demografico e quelle connesse al pendolarismo. Si tratta di aspetti rilevati da distinte fonti ISTAT: l’indagine “Iscrizioni e cancellazioni all’anagrafe per trasferimento di residenza” e il “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni”.

Visualizzazione interattiva dei fenomeni di mobilità

La pubblicazione, realizzata con tecnologia ArcGIS, consente una lettura territoriale interattiva tramite visualizzazione di mappe dei fenomeni di mobilità residenziale e di quella quotidiana, con un dettaglio di disaggregazione che arriva fino al livello comunale.

Quattro moduli informativi chiave:

Story map introduttiva: panoramica nazionale dei movimenti di residenza e mobilità quotidiana, con focus sui contesti territoriali

Dashboard regionale: dati interattivi su 20 indicatori di mobilità residenziale e 9 di pendolarismo a livello regionale

Dashboard provinciale: visualizzazione interattiva di 21 indicatori di mobilità residenziale e 9 di pendolarismo a livello provinciale

Dashboard comunale: fornisce dati interattivi su 22 indicatori di mobilità residenziale e 9 di pendolarismo a livello comunale

Ogni dashboard offre una doppia mappa per visualizzazioni congiunte e i dati possono essere scaricati con dettagli aggiuntivi per genere, nazionalità, laureati italiani e altre sotto-popolazioni.

