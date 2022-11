Ricerca



IN PRIMO PIANO - Mattarella: “La coesione del Paese passa dai Comuni” Il Presidente della Repubblica all'Assemblea dell'ANCI: "Il PNRR è un appuntamento che l'Italia non può eludere"

Dal PNRR, una sfida che i Comuni italiani oggi non possono permettersi di perdere, fino ad arrivare al ruolo dei sindaci, figure da valorizzare. Questi alcuni dei temi trattati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso per l’inaugurazione dei lavori della XXXIX Assemblea annuale dell’ANCI.

Mattarella ha anzitutto rivolto un saluto ai sindaci e agli amministratori pubblici presenti in sala a Bergamo.

“I Comuni, ce lo testimonia la nostra tradizione millenaria, sono l’Italia – ha precisato il Presidente – Sono la Repubblica, come recita l’art.114 della Costituzione. I quasi 8000 Comuni italiani adempiono, con identica dignità e impegno, alla responsabilità di sostenere le nostre comunità, offrendo servizi di carattere universale. La Costituzione sancisce il principio di uguaglianza per i cittadini e, naturalmente, vale per i Comuni, che devono essere messi tutti in condizione di adempiere ai compiti loro affidati, per poter concorrere a realizzare il principio costituzionale della pari dignità dei cittadini”.

Bergamo, città solidale

Il Presidente ha proseguito con parole di apprezzamento per la città che ospita i lavori dell’Assemblea. “Apprezzo molto la scelta dell’ANCI di tenere l’assemblea annuale in questa città, una delle realtà più colpite dalla pandemia – ha detto Mattarella – Resteranno scolpite nelle nostre menti le terribili immagini dei camion militari che portano via i feretri di tante persone morte a causa del virus. Non le dimenticheremo”. Questo il ricordo commosso degli ultimi due anni del Presidente che anche ribadito che “la comunità degli amministratori locali, sindaci, assessori, consiglieri – di maggioranza e di opposizione – con abnegazione e passione si è occupato del bene comune dei nostri concittadini”.

La sfida del PNRR

“Il PNRR – ha poi spiegato il Presidente ribadendo che i Comuni hanno una funzione strategica – è un appuntamento che l’Italia non può eludere. Abbiamo l’opportunità di colmare ritardi strutturali, per rafforzare strategie di sviluppo sostenibile, per ammodernare la pubblica amministrazione, per allungare il passo nell’innovazione, per potenziare il welfare. C’è la possibilità per il nostro Paese di ridurre i propri squilibri interni, di stare al passo con i tempi, anzi di accelerare nelle transizioni ecologica e digitale”. “La coesione del Paese passa anche e, vorrei dire, soprattutto, dai Comuni – ha poi tenuto a precisare – Sono compiti di straordinario rilievo che richiedono un impegno condiviso e solidale. Sussidiarietà, infatti, non significa scaricare le difficoltà sull’anello istituzionale più a diretto contatto con i cittadini ma piuttosto sostenerlo. Significa partecipazione. Condivisione e dialogo tra i vari livelli di governo”.

La funzione dei sindaci

Centrale, per il Presidente della Repubblica, il ruolo dei sindaci, “la cui funzione va tutelata e considero meritevole di ogni attenzione l’impegno che da tempo l’ANCI conduce per definire con più coerenza lo status giuridico degli amministratori e i confini delle loro responsabilità. Sarebbe una sconfitta per la democrazia se si facesse strada l’idea che l’esercizio della funzione di sindaco, oltre a essere faticoso, è così gravato da rischi da giungere quasi all’impraticabilità. I Comuni, le Province, le amministrazioni degli enti locali devono trovarsi nella condizione di poter operare. Il mio augurio è che la “voce del Paese” che ambite interpretare possa sempre esprimersi in modo compiuto e trovare ascolto”.

Ti consigliamo:

Agenda dei Servizi demografici 2023 - XXVIII edizione Strumento di lavoro quotidiano per gli operatori dei servizi demografici che comprende:

• diario giornaliero per le annotazioni lavorative;

• scadenzario degli adempimenti di anagrafe, stato civile, elettorale e leva;

• dati e notizie ANUSCA (statuto, organi associativi, corsi, indirizzi... );

• vademecum normativo suddiviso per argomenti, con tutta la normativa di utile riferimento, integrata dalla prassi ufficiale e da pratici schemi e tabelle riassuntive.



Sezioni: stato civile, adozione, cittadinanza, matrimonio e unione civile, diritto internazionale privato, ANPR, AIRE, stranieri, comunitari, documenti di identità e CIE, documentazione amministrativa e innovazione digitale, privacy, elettorale, imposta di bollo e diritti di segreteria, procedimento amministrativo e accesso agli atti.



Completa l’opera un vero e proprio “Codice dei servizi demografici”: raccolta completa e aggiornata di tutte le norme d’interesse per il settore, disponibile online per un aggiornamento costante fino al 31.12.2023.



Romano Minardi

già Responsabile Servizi Demografici.

Liliana Palmieri

Responsabile Affari Generali Risorse Umane e Servizi Demografici del Comune di Treia. Leggi descrizione Romano Minardi, Liliana Palmieri, 2022, Maggioli Editore 74.00 €

© RIPRODUZIONE RISERVATA