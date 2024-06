Ricerca



Segnaliamo di interesse per i servizi demografici il massimario sulle sentenze del 2023 in materia civile della Corte di Cassazione, diviso in 3 volumi.

Rassegna della giurisprudenza di legittimità – Gli orientamenti delle Sezioni Civili

La Rassegna annuale continua a rinnovare il suo impianto strutturale in ragione della esigenza, collegata al costante aumento del numero di pronunce emesse dalla Corte di Cassazione, di disegnare un filo conduttore degli orientamenti in ciascun settore e di indicare, con costruttiva trasparenza, dove questo filo presenta qualche torsione o si spezza.

Il livello di produttività è ulteriormente cresciuto e l’esigenza di uniformità si è intensificata. Anche di questo si fa carico la Rassegna anche negli approfondimenti tematici intendendo fornire, tra gli altri spunti, uno strumento interpretativo utile in relazione alle norme processuali e sostanziali di nuova introduzione, dettate dalle riforme, nel settore civile e penale di recente introduzione.

Per comprendere il respiro dell’intervento nomofilattico della Corte, non riconducibile soltanto al diritto positivo interno, la rassegna si apre proprio con la rappresentazione del rapporto dialettico che la giurisprudenza di legittimità ha con le Corti europee al fine di rilevarne il grado d’interazione e di autonomia nonché con i recenti significativi interventi della Corte Costituzionale.

Il format degli anni precedenti è stato confermato, con riferimento alla parte relativa alla giurisprudenza civile, con l’illustrazione degli orientamenti suddivisi per tipologie di diritti (diritti fondamentali della persona, diritti a contenuto economico, diritto del lavoro e della previdenza, il rapporto con i pubblici poteri) e per ambiti d’intervento (impresa e mercato, obbligazioni e contratti).

È proseguito l’impegno diretto agli “approfondimenti tematici” che hanno ancora al centro i diritti fondamentali anche su aspetti di grande attualità, come il cd. “oblio digitale” e le novità in riguardanti l’applicazione delle recenti riforme del processo civile con particolare riguardo al in tema di diritto di famiglia oppure della crisi d’impresa e del sovraindebitamento.

Consulta i 3 volumi:

