Ricerca



IN PRIMO PIANO - Manuale per i sindaci – elezioni amministrative 2022 Il nuovo manuale con la rassegna degli adempimenti per i sindaci e i consiglieri neo eletti

È stato pubblicato un nuovo quaderno operativo targato ANCI (Manuale per i sindaci – elezioni amministrative 2022) elaborato dall’area Affari istituzionali e Personale dell’Associazione: l’obiettivo è quello di offrire un quadro chiaro e sintetico dei principali adempimenti che attendono i sindaci e gli amministratori locali neo eletti nell’ultima tornata elettorale.

Il quaderno operativo offre una sintetica ma puntuale disamina delle prime attività che devono porre in essere i sindaci subito dopo il loro insediamento nonché i primi adempimenti a cui è tenuto il consiglio comunale. All’interno viene fornito un quadro d’insieme delle regole che presidiano la governance complessiva dell’Ente. Inoltre, come ogni quaderno operativo dell’Associazione, una parte del volume è dedicata a modelli, schemi di provvedimenti e deliberazioni, che forniscono strumenti operativi pronti all’uso.

Ti potrebbe interessare:

© RIPRODUZIONE RISERVATA