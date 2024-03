Ricerca



ENTI LOCALI - Legislazione e politiche di genere: le principali misure approvate dal Parlamento negli ultimi anni Il dossier del Servizio studi della Camera n. 17/2024, una raccolta delle principali misure approvate dal Parlamento italiano nelle ultime legislature con l’obiettivo di favorire le pari opportunità di genere

Il Servizio studi della Camera dei deputati ha recentemente pubblicato il dossier n. 17/2024, che costituisce la seconda edizione dell’approfondimento su “Legislazione e politiche di genere”, un importante strumento di analisi per gli amministratori locali (e non) interessati alle tematiche della parità di genere.

Politiche di genere: uno sguardo sul lavoro del Parlamento

Il documento raccoglie le principali misure legislative adottate dal Parlamento italiano nelle ultime legislature, mirate a favorire le pari opportunità tra uomini e donne. Inoltre, offre uno sguardo approfondito sull’azione legislativa dell’Unione Europea in materia, evidenziando l’importanza di un’impostazione integrata a livello nazionale e sovranazionale.

Le disposizioni contemplate nel dossier spaziano in diversi ambiti, dalla promozione delle donne nella vita politica e istituzionale alle politiche fiscali, dal mercato del lavoro all’istruzione, dalla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro al contrasto alla violenza di genere. Particolare attenzione è riservata anche agli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, volti a ridurre i divari di genere nei vari settori.

Un punto focale del dossier è il lungo impegno legislativo italiano nel settore, ancorato ai principi costituzionali di eguaglianza di genere sanciti dall’articolo 3 e dall’articolo 51. In questo contesto, vengono esaminati anche i principali orientamenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale in materia.

Divario di genere: il percorso da intraprendere per colmarlo

Rispetto alla precedente edizione del dossier, datata marzo 2023, vengono segnalate diverse novità legislative volte a ridurre il divario di genere. Tra queste, spiccano la legge n. 168 del 2023, che amplia le misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, e l’accordo raggiunto nel febbraio 2024 tra Parlamento europeo e Consiglio sulla proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Il dossier non trascura l’importanza della prevenzione e dell’educazione per combattere la violenza di genere. Le risorse destinate ai centri antiviolenza e le iniziative formative rappresentano pilastri fondamentali di questa lotta, insieme al sostegno concreto alle vittime, come testimonia il rifinanziamento del reddito di libertà per le donne.

In ulteriore istanza, vengono evidenziati gli interventi di riclassificazione delle spese del bilancio dello Stato in base alla promozione della parità di genere, come previsto nella riforma del PNRR, e le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024, che prevedono finanziamenti per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza e per i centri antiviolenza.

Nonostante alcuni segnali di miglioramento, il dossier sottolinea che permangono consistenti elementi di divario di genere. A tal proposito, vengono presentati dati statistici recenti, come l’indice sull’uguaglianza di genere dell’Unione Europea e le statistiche sull’occupazione femminile.

Il dossier del Servizio studi della Camera offre uno sguardo esaustivo sulle recenti evoluzioni legislative e sulle politiche adottate per promuovere la parità di genere, fornendo agli amministratori locali e ai liberi professionisti uno strumento essenziale per comprendere e affrontare le sfide in questo ambito.

>> IL DOSSIER DEL SERVIZIO STUDI DI CAMERA E SENATO

