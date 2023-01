Ricerca



ANPR - Le ultime novità in tema di certificazione anagrafica Via libera alle convenzioni con gli avvocati; stop all’esenzione dall’imposta di bollo su ANPR

Approfondimento di W. Damiani

Questo 2023 inizia con qualche sorpresa per gli uffici anagrafe soprattutto in tema di rilascio dei certificati telematici tramite l’ANPR, dopo che era stato appena assimilato il chiaro monito dettato dal Ministero dell’interno con la circolare n. 115 del 31 ottobre 2022.

Con tale nota il Ministero, oltre ad aver evidenziato l’irregolarità delle convenzioni stipulate da diversi enti con le organizzazioni degli edicolanti e dei tabaccai, ha anche censurato i servizi di certificazione on line attivati dai Comuni sui propri siti istituzionali nella misura in cui consentivano il rilascio di certificati relativi a soggetti diversi dal richiedente o dai componenti della sua famiglia anagrafica.

In sostanza l’indicazione ministeriale è stata quella di evitare il rilascio dei certificati anagrafici a soggetti terzi mediante le procedure automatizzate disponibili sui portali comunali, mancando in tali contesti qualsiasi filtro da parte dell’ufficiale d’anagrafe.

