CITTADINANZA - Le nuove istruzioni ministeriali sulla grande naturalizzazione brasiliana alla luce delle pronunce della Cassazione a Sezioni Unite Si invitano i Comuni di riprendere l’esame delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis

Approfondimento di W. Damiani

Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze – con circolare del 5 ottobre 2022 ha invitato le Prefetture ad informare i Comuni circa i principi indicati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nelle sentenze n. 25317 e n. 25318 del 24 agosto 2022 in riferimento alla cosiddetta “grande naturalizzazione brasiliana”.

E’ quanto si apprende dalla circolare della Prefettura di Avellino prot. 87952/ Area II del 27 ottobre 2022 con cui è stato indicato ai Comuni di riprendere l’esame delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis che era stato sospeso nelle more del pronunciamento della Cassazione.

