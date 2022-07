Ricerca



IN PRIMO PIANO - Le novità dall’Unità di Crisi della Farnesina per Viaggiare Sicuri Viaggiare in sicurezza sulla app “Io” di PagoPA

La sicurezza all’estero al centro dei nuovi servizi dell’Unità di Crisi del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in vista della stagione estiva 2022

Da lunedì 11 luglio è possibile accedere ai siti viaggiaresicuri.it e dovesiamonelmondo.it, oltre che di scaricare l’App “Unità di Crisi”, direttamente dall’App IO, l’app dei servizi pubblici.

Un nuovo modo offerto all’utenza per promuovere la cultura del viaggiare responsabile. 20 milioni sono gli utenti dell’App IO

