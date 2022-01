Questo articolo è stato letto 37 volte

IN PRIMO PIANO - Lavoro agile nella PA I chiarimenti della Funzione pubblica

La Funzione Pubblica è intervenuta con due comunicati in merito alla questione dell’applicazione dello smart working nella PA: con nota del 3 gennaio 2022 ha espresso la propria posizione contraria all’estensione dell’istituto a tutto il pubblico impiego, mentre con la nota del 4 gennaio ha fornito otto risposte in materia di lavoro agile, ribadendo in conclusione la propria contrarietà al ritorno ad un’applicazione generalizzata del medesimo nella PA.

