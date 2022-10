Ricerca



PERSONALE - Lavoratore pubblico: autorizzazione a svolgere incarico extra Il parere del Servizio consulenza Regione Friuli Venezia Giulia, 7 ottobre 2022, n. 171811

Segnaliamo un recente parere emesso dal Servizio consulenza della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, 7 ottobre 2022, n. 171811 in tema di autorizzazione a svolgere incarico extra.

Come si legge in sede di massima/abstract posta in apertura del parere “ciò che rileva ai fini del divieto assoluto di incarichi extraistituzionali è che il lavoratore pubblico possa essere nella condizione giuridica di esercitare una di quelle attività tassativamente vietate dall’art. 60 del d.P.R. 3/1957, fra le quali rientra la casistica rappresentata dall’instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati, “a prescindere dalla quantità e qualità della attività extra istituzionale in concreto svolta” (cfr. Corte dei conti, sezione giurisdizionale di Bolzano, sentenza 24 marzo 2022, n. 2).”

>> CONSULTA IL PARERE INTEGRALE DEL SERVIZIO CONSULENZA REGIONE FVG, 7 ottobre 2022, n. 17811

