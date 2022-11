In primo piano Cerca Succ »



Ricerca



STATO CIVILE - L’atto di divorzio deciso in via extragiudiziale in uno dei Paesi membri va automaticamente riconosciuto in UE La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, nelle cause riunite C-646/20

Per continuare a leggere i contenuti di questa pagina è necessario essere abbonati Non sei abbonato o ti è scaduto l'abbonamento?