PERSONALE - La responsabilità civile del pubblico dipendente L’attività dei dipendenti pubblici può causare danni nei confronti dei privati, persone fisiche o giuridiche

Il pubblico dipendente può incorrere, come qualsiasi altro soggetto giuridico, nelle ordinarie forme di responsabilità civile, intesa come quella forma di responsabilità distinta da quella penale, amministrativo-contabile, disciplinare e dirigenziale, che si traduce nel dovere di risarcire il danno arrecato per la lesione della sfera giuridica di un altro soggetto.

L’attività dei dipendenti pubblici, che sia caratterizzata dalla piena configurabilità di attività amministrativa di diritto pubblico, o che sia, invece, di tipo negoziale, attivata, dunque, nell’esercizio dell’autonomia di diritto privato di cui godono anche le amministrazioni pubbliche, può causare danni nei confronti dei privati, persone fisiche o giuridiche, danni che possono consistere in un provvedimento o atto illecito o possono essere causati dall’inerzia o dal silenzio.

