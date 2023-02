Ricerca



ANAGRAFE- CITTADINANZA- STATO CIVILE - Iure sanguinis e accertamento della dimora abituale: se non ora, quando? In questo contributo vogliamo approfondire gli aspetti legati all’accertamento del requisito della dimora abituale, che è la condizione necessaria per confermare l’iscrizione in anagrafe e conseguentemente per convalidare la competenza dell’ufficiale dello stato civile a gestire il procedimento

Approfondimento di W. Damiani

È da poco calato il sipario sull’attesissimo appuntamento di SD Channel dedicato al complesso tema della cittadinanza iure sanguinis; i tanti quesiti pervenuti durante la diretta di mercoledì scorso hanno evidenziato quanto sia alta la preoccupazione degli operatori per questi procedimenti che richiedono la massima attenzione sia per ciò che riguarda gli aspetti anagrafici, sia per quanto attiene all’attività di stato civile.

In questo contributo vogliamo approfondire gli aspetti legati all’accertamento del requisito della dimora abituale, che è la condizione necessaria per confermare l’iscrizione in anagrafe e conseguentemente per convalidare la competenza dell’ufficiale dello stato civile a gestire il procedimento.

Sappiamo infatti che l’autorità competente ad effettuare l’accertamento della cittadinanza italiana è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all’estero è l’ufficio consolare territorialmente competente; per i residenti in Italia è il Sindaco del Comune di residenza [1]. Tali conclusioni sono confermate dal Ministero dell’interno nella circolare K28.1 del 8 aprile 1991 nella quale si chiarisce che “dovendo l’eventuale possesso dello status civitatis italiano essere certificato dal Sindaco del Comune italiano di residenza, potrà essere avviato il relativo procedimento su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell’anagrafe della popolazione residente di un comune italiano”.

La residenza in Italia dell’interessato costituisce quindi la conditio sine qua non per poter procedere al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.

Dimora abituale o dimora provvisoria

Il nodo principale che gli ufficiali d’anagrafe sono chiamati a risolvere è quello di distinguere i casi in cui la permanenza in Italia costituisce effettivamente la fase iniziale di un progetto di vita sul territorio, dai casi in cui la presenza è in realtà legata esclusivamente alla necessità di poter conseguire il passaporto italiano in tempi nettamente più rapidi rispetto alla via consolare.

Sappiamo che la dimora si può ritenere abituale quando coesistono due elementi, uno soggettivo e uno oggettivo: il primo consiste nella volontà dell’interessato di protrarre per un periodo di tempo indefinito la propria permanenza nel comune (cosiddetto animus incolandi), mentre il secondo è rilevato da un insieme di fatti e comportamenti che confermano l’esistenza della suddetta volontà.

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha confermato che i due elementi, oggettivo e soggettivo, devono essere l’uno compenetrato nell’altro [2]. Non può parlarsi quindi di residenza se sussiste il solo elemento oggettivo, cioè la mera presenza fisica, non unita all’intenzione di restare e di costruire il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.

Conseguentemente non potrà essere considerato residente, nel senso sopra indicato, quel cittadino che già al momento in cui presenta l’istanza di iscrizione anagrafica abbia la consapevolezza di non rimanere sul territorio e comunque di soggiornare solo per il tempo strettamente necessario al disbrigo di una pratica amministrativa.

I discendenti di migranti italiani generalmente soggiornano da soli (o al massimo con altre persone con cui condividono il medesimo percorso), la loro famiglia rimane ad abitare nel paese di provenienza, non hanno rapporti lavorativi sul territorio e occupano l’abitazione sulla base di contratti di affitto transitori o di altri accordi non documentati. Risulta pertanto difficile per l’ufficiale d’anagrafe, in presenza di tali condizioni, poter valutare la sussistenza dell’elemento soggettivo della residenza.

In questi casi, che necessariamente alimentano ragionevoli perplessità nell’ufficiale d’anagrafe, è indispensabile “irrobustire” in modo significativo l’istruttoria, evitando di fermarsi a verifiche superficiali e routinarie.

Ci potremmo chiedere allora per quale motivo questa “spia rossa” non si accenda in tutte le altre ipotesi in cui qualsiasi cittadino straniero richiede l’iscrizione anagrafica in Italia provenendo da un Paese estero. La risposta è molto semplice: in questi casi l’esistenza di un progetto di vita sul territorio è rinvenibile nella motivazione del rilascio del permesso di soggiorno. Un cittadino straniero regolarmente soggiornante per motivi di lavoro, di famiglia o di protezione è sicuramente coinvolto in un percorso di inserimento di medio lungo termine nel tessuto sociale e nel contesto territoriale di riferimento.

Tornando invece ai discendenti di origine italiana, la cui possibilità di richiedere l’iscrizione anagrafica è legata alla sola presentazione della dichiarazione di presenza nel caso di soggiorni di breve durata, occorre convenire sul fatto che la valutazione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo si presenta molto più problematica.

E certamente non aiuta in questo compito il breve termine di 45 giorni previsto dall’articolo 18-bis del regolamento anagrafico per completare le verifiche sulla dimora abituale. Si sono registrati infatti diversi casi in cui gli interessati subito dopo la conclusione positiva del procedimento anagrafico abbiano tempestivamente abbandonato l’immobile, che nel frattempo risultava essere stato già occupato da altre persone coinvolte nel medesimo percorso.

Quale può essere la soluzione per poter valutare l’abitualità della dimora in un lasso di tempo più significativo?

Non potendo incidere sulle tempistiche di conclusione del procedimento anagrafico che sono dettate da una norma statale, è però possibile disciplinare nel regolamento comunale un termine più lungo per la conclusione del procedimento di stato civile connesso all’accertamento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana.

In base all’articolo 2 della legge n. 241/1990 il Comune secondo la propria autonomia regolamentare può prevedere termini non superiori a 90 giorni per i procedimenti amministrativi di propria competenza. È possibile anche stabilire un termine più lungo ma comunque non superiore a 180 giorni, solo nei casi in cui ciò sia indispensabile per assicurare la sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento. A parere del sottoscritto tali condizioni ricorrono nel caso del riconoscimento della cittadinanza italiana, considerata la laboriosità del relativo procedimento e la natura degli interessi coinvolti [3].

Le indicazioni operative

Il primo invito è quindi quello di individuare per via regolamentare un ampio termine di conclusione del procedimento (fino a 180 giorni), in modo da poter effettuare la verifica della documentazione con una certa tranquillità.

Il secondo monito è quello di continuare ad effettuare le verifiche sulla dimora abituale anche dopo la conclusione del procedimento anagrafico; l’ufficiale d’anagrafe conserva infatti il potere di disporre accertamenti al fine di garantire la regolare tenuta dell’anagrafe e di fare in modo che questa rappresenti il più possibile la riproduzione fotografica della realtà [4].

Tali accertamenti postumi potrebbero evidenziare che l’iscrizione anagrafica è stata confermata in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, in quanto il successivo e repentino abbandono dell’immobile denota come in realtà mancasse, fin dall’inizio, qualsiasi prospettiva di permanenza nel luogo.

I casi di annullamento in autotutela dell’iscrizione anagrafica

Nei casi in cui emerga tale “simulazione” della residenza, l’ufficiale d’anagrafe potrà disporre un annullamento in autotutela ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge n. 241/1990 [5].

La norma prevede la possibilità di annullare d’ufficio il provvedimento illegittimo alle seguenti condizioni:

devono sussistere ragioni di interesse pubblico;

l’annullamento deve essere disposto entro un termine ragionevole;

occorre tenere conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Dalla lettura dell’articolo 21-nonies emerge in maniera abbastanza chiara come siano nettamente diverse le conseguenze di un provvedimento in autotutela che va ad annullare l’iscrizione anagrafica quando ancora non si è conclusa la procedura di riconoscimento della cittadinanza, rispetto ad un annullamento che interviene quando la persona ha già ottenuto il passaporto italiano. Nel primo caso infatti sussistono necessariamente le ragioni di pubblico interesse, l’intervento in autotutela viene posto in essere entro un tempo ragionevole e, soprattutto, gli interessi dei destinatari non si sono ancora consolidati. L’annullamento dell’iscrizione anagrafica determina l’incompetenza dell’ufficiale dello stato civile a gestire il procedimento di accertamento della cittadinanza italiana, con la conseguenza che questi dovrà concludere la propria istruttoria con un provvedimento semplificato in cui darà atto della sopraggiunta improcedibilità dell’istanza.

Ovviamente il potere di annullamento in autotutela permane anche successivamente, ma la sua attivazione risulta assai più problematica, essendo stato già definito il riconoscimento della cittadinanza con la trascrizione dei relativi atti di stato civile. In tale caso l’annullamento dell’iscrizione anagrafica comporta la necessità di attivare la procedura giudiziale di rettificazione prevista dall’articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, con l’effetto di aumentare in maniera esponenziale i rischi di un probabile contenzioso.

Ecco quindi che la previsione per via regolamentare di un termine più lungo per l’accertamento della cittadinanza e la necessaria interdipendenza fra i due procedimenti (di anagrafe e di stato civile) possono favorire un controllo della dimora abituale più approfondito e dilatato in un periodo che può allungarsi fino a sei mesi. Ciò potrebbe costituire anche un effettivo deterrente rispetto a quei comportamenti poco virtuosi, che da più parti sono stati segnalati.

__________

[1] La norma attributiva di tale competenza deve essere ricercata nell’articolo 16 del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 laddove il comma 9 prevede che “la certificazione di cittadinanza è rilasciata, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, in Italia dal Sindaco del comune di residenza degli interessati e all’estero dall’autorità diplomatica o consolare competente per territorio”.

[2] La Corte di Cassazione, Sezione II, nella sentenza del 14 marzio 1986, n. 1738 ha affermato che “la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontario dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanente in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando è possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”.

[3] Ricordiamo che se il regolamento comunale non prevede espressamente un termine per la procedura di riconoscimento della cittadinanza, questa è soggetta in via residuale al termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza.

[4] L’articolo 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 evidenzia il potere-dovere dell’ufficiale d’anagrafe di disporre verifiche e accertamenti della dimora abituale, anche al di fuori dei procedimenti di residenza. Si riportano di seguito i primi 3 commi del citato articolo 4:

L’ufficiale d’anagrafe provvede alla regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.

Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.

Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all’ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell’anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati.

[5] Si riporta il testo dell’articolo 21-nonies, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA