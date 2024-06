Ricerca



IN PRIMO PIANO - Introduzione del certificato elettorale in formato digitale: question time alla Camera dei Deputati Le risposte del Ministro Piantedosi al question time alla Camera dei Deputati in tema di: sicurezza, immigrazione e asilo, elezioni e referendum

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è intervenuto il 12 giugno 2024 al question time alla Camera dei Deputati per rispondere ad interrogazioni a risposta immediata su iniziative:

Per approfondire:

>> ANPR: liste elettorali

>> Dati degli elettori mediante i servizi resi disponibili da ANPR

>> Il decreto del Ministero dell’interno sull’integrazione nell’ANPR delle liste elettorali

>> Integrazione nell’ANPR delle liste elettorali

© RIPRODUZIONE RISERVATA