IN PRIMO PIANO - Intitolazione di strade, piazze, monumenti, lapidi commemorativi: la corretta applicazione della Legge n. 1188/1927 Le indicazioni operative nella circolare della Prefettura UTG di Avellino del 10 ottobre 2022

La Prefettura UTG di Avellino ha emanato in data 10/10/2022 la circolare ad oggetto “lntitolazione di strade e piazze pubbliche, approvazione di targhe, monumenti e lapidi commemorativi in luogo pubblico od aperto al pubblico Legge 23/6/1927 n. 1188 e s.m.i. Indicazioni operative”, con la quale ricorda gli adempimenti per l’esatta applicazione della citata legge.

La circolare evidenzia che il Ministero dell’Interno, con circolari n. 7 del 2/6/1981 e n. 4 del 10/2/1996, ha comunque espresso l’avviso che i Comuni procedano a la variazione della denominazione delle aree di circolazione in base ad effettive necessità e solo dopo approfondite riflessioni in ordine alle conseguenze sugli adempimenti successivi (aggiornamento schedario servizio anagrafico, stradario, settore postale ecc.) cercando di evitare il ricorso frequente al mutamento dei toponimi esistenti cui potrà procedersi solo in base ad effettive dimostrate motivazioni.

