ANAGRAFE- CITTADINI STRANIERI - Il soggiorno dello straniero per motivi familiari: permesso o ricevuta per l’iscrizione anagrafica? Occorre tracciare una netta distinzione in ragione della cittadinanza del soggetto al quale lo straniero è legato dal vincolo familiare

Approfondimento di W. Damiani

I legami familiari costituiscono una delle principali motivazioni connesse al rilascio di un titolo di soggiorno in favore del cittadino straniero. Il diritto all’unità familiare, che è il diritto dello straniero a non essere separato dal contesto familiare e sociale in cui ha vissuto, si colloca all’interno dei diritti fondamentali riconosciuti dall’articolo 2 della Costituzione e all’interno del nucleo dei diritti rivolti al rispetto della vita privata e familiare enunciati dall’articolo 8 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo.

All’interno di tale categoria occorre tuttavia operare una serie di distinzioni fra istituti che, per quanto accomunati dal medesimo intento di garantire il diritto all’unità familiare dello straniero, presentano caratteristiche specifiche e conseguentemente si riflettono in maniera diversa per quel che concerne il momento dell’iscrizione anagrafica.

Innanzitutto occorre tracciare una netta distinzione in ragione della cittadinanza del soggetto al quale lo straniero è legato dal vincolo familiare.

Straniero familiare di cittadino extracomunitario

Nel caso in cui il legame familiare coinvolga due soggetti entrambi cittadini di paesi terzi trova applicazione l’articolo 28 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che riconosce allo straniero (in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno) il diritto di mantenere o di riacquistare l’unità familiare nei confronti dei propri familiari stranieri.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere rilasciato nei seguenti casi:

ricongiungimento familiare, che consente, attraverso una determinata procedura, l’ingresso ed il soggiorno in Italia dei familiari extracomunitari di un cittadino straniero già residente al fine di ricomporre il proprio nucleo familiare. Con il ricongiungimento lo straniero arriva sul territorio nazionale solo dopo che sono state espletate le valutazioni da parte dello Sportello Unico Immigrazione della Prefettura sui requisiti reddituali ed alloggiativi dello straniero già soggiornante, che si traducono nel rilascio del nulla osta, e dopo che è stata compiuta da parte del competente Consolato italiano all’estero la verifica sui requisiti soggettivi e sul rapporto di parentela ai fini del rilascio del visto di ingresso. Lo straniero, entro otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura che consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla Questura competente, tramite procedura telematica;

coesione familiare, che si verifica quando lo straniero è già in Italia e chiede il permesso di soggiorno per riunirsi al proprio familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare. In questo caso al momento della richiesta del permesso di soggiorno non è stata ancora effettuata nessuna verifica circa i requisiti e i presupposti per autorizzare lo straniero a soggiornare sul territorio nazionale per i motivi previsti dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 286/1998. Il familiare straniero infatti si trova già sul territorio nazionale in quanto generalmente ha fatto ingresso per turismo e la cui regolarità del soggiorno è attestata dal timbro “Schengen” o dalla dichiarazione di presenza in Questura.

Pertanto nel caso del ricongiungimento familiare l’istruttoria finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno è stata compiuta con esito positivo in una fase antecedente alla richiesta del permesso di soggiorno, per cui l’effettivo rilascio del titolo da parte della Questura costituisce un’attività pressoché vincolata. Nel caso della coesione familiare invece le verifiche sui presupposti e sulle condizioni per l’autorizzazione al soggiorno per motivi di famiglia sono svolte in un momento successivo alla richiesta del permesso di soggiorno.

Per l’iscrizione anagrafica cosa occorre? Il Ministero dell’interno con circolare n. 43 del 2 agosto 2007 ha previsto la possibilità di iscrizione anagrafica per lo straniero nelle more del rilascio di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. Va infatti considerato, secondo il Ministero, che il possesso dei requisiti per il ricongiungimento è condizione per il rilascio del relativo nulla osta da parte dello Sportello Unico Immigrazione, e quindi del visto d’ingresso da parte dell’autorità consolare italiana.

L’allegato A alla circolare del Ministero dell’interno n. 9 del 27 aprile 2012 indicante la documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea indica quali documenti obbligatori esclusivamente:

a) il passaporto o documento equipollente in corso di validità;

b) la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso;

c) la fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico della Prefettura.

La coesione familiare invece non rientra nel campo di applicazione della circolare n. 43/2007, pertanto l’ufficiale d’anagrafe dovrà pertanto ritenere irricevibili eventuali dichiarazioni anagrafiche corredate dalla sola ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno. Nel caso di coesione lo straniero pertanto potrà essere iscritto in anagrafe solo in seguito all’effettivo rilascio del titolo.

Straniero familiare di cittadino UE o italiano

Nel caso in cui lo straniero sia legato da un vincolo familiare ad un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o ad un cittadino italiano, l’istituto cui fare riferimento è la carta di soggiorno come familiare di cittadino UE prevista dall’articolo 10 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

Per familiari devono intendersi unicamente:

a) il coniuge o la parte dell’unione civile;

b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, della parte dell’unione civile o del partner di cui alla precedente lettera b);

d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge, della parte dell’unione civile o del partner di cui alla precedente lettera b).

L’articolo 10 del decreto legislativo n. 30/2007 stabilisce che i familiari del cittadino dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, trascorsi tre mesi dall’ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla Questura competente per territorio di residenza la “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”.

Per l’iscrizione anagrafica cosa occorre? Il Ministero dell’interno nell’allegato B) della circolare del 27 aprile 2012, n. 9 ha indicato quale documentazione obbligatoria ai fini dell’iscrizione in anagrafe del cittadino extracomunitario familiare di cittadino dell’Unione:

1) il passaporto;

2) la carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure la ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno.

Quindi subito dopo la presentazione in Questura della richiesta della carta di soggiorno, il familiare del cittadino UE può rendere la dichiarazione anagrafica esibendo unicamente il passaporto e la ricevuta della richiesta del titolo di soggiorno.

Occorre osservare che addirittura la direttiva 2004/38/CE consentirebbe l’iscrizione anagrafica anche prescindendo dall’esibizione della documentazione relativa al titolo di soggiorno. L’articolo 25 di detta direttiva prevede infatti che: “Il possesso di (…) della ricevuta della domanda di una carta di soggiorno di familiare di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente, non può in nessun caso essere un prerequisito per l’esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova”.

In ogni caso, considerato che l’ufficiale d’anagrafe è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni diramate dal Ministero dell’interno, al momento dell’iscrizione è necessario richiedere almeno la ricevuta della richiesta del titolo di soggiorno.

Quando lo straniero non rientra nella definizione di familiare prevista dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 30/2007, ma lo stesso è parente entro il secondo grado di cittadino italiano, con lo stesso convivente, trova invece applicazione l’articolo 19 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Tale norma prevede una speciale causa di inespellibilità per il cittadino straniero che si trovi in tale condizione e comporta il conseguente rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari da parte della Questura (articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999).

In questo caso però ai fini dell’iscrizione anagrafica non è sufficiente la ricevuta della richiesta del titolo di soggiorno, ma sarà necessario attendere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

