ELETTORALE - Il sistema elettorale per le elezioni europee Focus sulla prossima elezione del Parlamento europeo

Approfondimento di U. Coassin

In occasione della prossima elezione del Parlamento europeo, fissata tra il 6 e il 9 giugno 2024, in Italia l’8 e 9 giugno, anche i cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea potranno votare in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

Si vota sue due giorni: sabato 8 giugno dalle ore 14.00 alle ore 22.00, domenica 9 giugno dalle ore 07.00 alle ore 23.00.

In Italia la legge elettorale che regola le europee è del 1979 (l. n. 18/1979). Si tratta di un proporzionale puro al quale nel 2009 è stata poi aggiunta una soglia di sbarramento del 4%. Grazie al voto di preferenza, ogni elettore può scrivere fino a tre nomi presenti in una stessa lista ma sempre rispettando la rappresentanza di genere (non si possono votare solo femmine o solo maschi, in quel caso la seconda e la terza preferenza sono annullate).

L’Italia è divisa in cinque circoscrizioni, ognuna delle quali elegge un numero prestabilito di europarlamentari rispettando i criteri proporzionali e il citato sbarramento del 4%.

Dopo la Brexit, che aveva visto una riduzione di seggi per alcuni Stati, il Parlamento Europeo ha deciso nel 2023 un aumento di n. 15 seggi, distribuiti su 12 paesi. Oggi il totale dei seggi è di n. 720 + il Presidente. L’Italia andrà a eleggere 76 parlamentari.

Il corpo elettorale è costituito da tutti gli iscritti alle liste elettorali che alla data della votazione abbiano compiuto il 18° anno di età.

