Il Gruppo Maggioli si conferma al 7° posto della classifica delle TOP 100 aziende ICT di Software e Servizi per la P.A. Fonte: Rivista Data Manager

L’edizione 2021 della classifica delle TOP 100 aziende ICT, pubblicata dalla rivista Data Manager, riconferma il Gruppo Maggioli al 7° posto per quanto riguarda il valore di software e servizi IT per la Pubblica Amministrazione su base dati del fatturato 2020 (con ricavi del 95% realizzato con i clienti del settore).

La classifica è elaborata da IDC Italia (International Data Corporation, società specializzata in ricerche di mercato nel settore dell’innovazione digitale) con l’obiettivo di dar evidenza, rispetto al mercato Italiano, dei principali player operanti nel settore pubblico in ambito ICT Information Communication Technologies, tra cui figura il Gruppo Maggioli.

Complice la pandemia ancora in corso in tutto il mondo, la trasformazione digitale e i servizi online sono al centro di una rivoluzione copernicana che sta continuando a investire anche la Pubblica Amministrazione che si è dovuta adattare rapidamente alle nuove esigenze tramite un’accelerazione del processo di transizione al digitale che ha rappresentato un’opportunità di valorizzazione dei servizi offerti a cittadini e imprese.

In questo contesto, il Gruppo Maggioli supporta la transizione digitale e lo sviluppo della PA, grazie anche alla rinnovata cooperazione tra pubblico e privato che ha l’obiettivo di promuovere investimenti in tecnologie, infrastrutture e processi digitali integrati di interesse pubblico per favorire la crescita e lo sviluppo, favorito anche dall’attuazione del PNRR.

Il Gruppo Maggioli offre soluzioni e servizi ICT innovativi in grado di dare una risposta ai nuovi bisogni ed alle nuove consapevolezze, l’unico Gruppo in Italia che risponde, in maniera strutturata, all’intera filiera delle esigenze di digitalizzazione della PA: dalle tecnologie innovative in cloud integrate nei software informatici, ai contenuti formativi ed ai servizi consulenziali fondamentali per la valorizzazione delle attività della PA.

