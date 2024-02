Ricerca



ELETTORALE - Il dibattito sul terzo mandato per i Comuni è ancora aperto Il presidente dell'ANCI reagisce alla votazione al Senato: "Continueremo uniti in questa battaglia"

Il presidente dell’ANCI, Antonio Decaro, a nome del Consiglio nazionale dell’associazione dei Comuni italiani che si è riunito a Roma, ha commentato la votazione che si è svolta nella Commissione affari costituzionali del Senato: “La partita sul terzo mandato per tutti i Comuni non si chiude qui – ha detto Decaro – perché l’ANCI non lascerà cadere questa battaglia, che abbiamo condotto sempre in maniera unitaria.”

Clicca qui per leggere: Ricandidature, tutti i dilemmi anche alla luce del PNRR

Decaro ha poi aggiunto un’analisi della situazione attuale: con il Decreto Elezioni, è stato recentemente abolito il limite di mandati per i Comuni con meno di cinquemila abitanti, mentre il limite è stato innalzato a tre mandati per quelli fino a quindicimila abitanti. Tuttavia, ha notato che il problema rimane per i sindaci dei Comuni sopra i quindicimila abitanti, limitati a due mandati. Questa esclusione, secondo Decaro, è ingiusta, incomprensibile e potenzialmente incostituzionale, poiché altera la parità dei cittadini sia come elettori attivi che come elettori passivi.

Decaro ha annunciato l’intenzione dell’ANCI di sollevare una questione di legittimità costituzionale riguardo alle attuali norme e di chiedere ai Consigli delle autonomie locali di proporre alle rispettive Regioni un ricorso alla Corte costituzionale.

Secondo Decaro, mantenere il limite solo per i Comuni sopra i quindicimila abitanti è irragionevole e crea situazioni di disparità, dove Comuni con popolazioni simili, magari vicini tra loro, hanno regole elettive diverse.

L’approccio dell’ANCI è stato sempre istituzionale, ha sottolineato Decaro, ma ha espresso delusione per il fatto che la decisione sia stata influenzata da considerazioni politiche piuttosto che dal miglior funzionamento del governo locale e dal rispetto dei diritti fondamentali degli elettori.

Infine, Decaro ha criticato aspramente il fatto che i diritti degli elettori di 730 Comuni italiani siano diventati ostaggio di dispute politiche interne ai palazzi, contrariamente a quanto dovrebbe accadere. Ha condannato questa politica che non solo non risolve i problemi, ma li aggrava, aumentando il distacco dei cittadini nei confronti della politica stessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA