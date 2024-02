Ricerca



ELETTORALE - IL CASO – Rilascio liste elettorali per finalità collegate alle prossime elezioni amministrative. É possibile il rilascio? E' possibile rilasciare le liste elettorali a chiunque o solo a determinati soggetti?

In prossimità delle elezioni amministrative che coinvolgono anche questo Comune, sono sempre più frequenti le richieste delle liste elettorali.

Si chiede come comportarsi:

a) è possibile rilasciare le liste elettorali a chiunque o solo a determinati soggetti?

b) è necessaria un’istanza che indichi anche le motivazioni?

c) a quali condizioni possono essere rilasciate le liste?

Ti consigliamo:

© RIPRODUZIONE RISERVATA