CITTADINANZA - IL CASO – Riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 379/2000 Quale è la procedura da seguire in caso di applicazione della legge 379/2000?

In data 19.12.2005 il Sig. ROSSI nato a X il gg.mm.aaaa, cittadino argentino, ha chiesto e ottenuto la residenza in Y e in data 19.12.2005 ha presentato la dichiarazione ai sensi dell’art. 1 l. 379/2000 per il riconoscimento della cittadinanza italiana (avo capostipite nato a Z il 08.07.1870), allegando a tale dichiarazione gli atti di stato civile degli avi e il suo atto di nascita. Dopo aver esaminato la documentazione abbiamo chiesto al Sig. ROSSI documentazione integrativa per dimostrare l’emigrazione nell’arco temporale compreso tra il 1867 e il 1920 (passaporto o lasciapassare) e dichiarazioni o attestazioni di italianità dell’interessato ma senza esito. Nonostante il Sig. ROSSI non abbia integrato la richiesta, abbiamo comunque spedito in data 22.05.2007, anche se incompleta, la richiesta di nulla osta al riconoscimento di cittadinanza al competente Ministero dell’Interno corredata di tutti gli atti di stato civile. Successivamente il Sig. ROSSI è emigrato a W il 22.10.2008 e da lì ha integrato la documentazione spedendola direttamente al Ministero dell’Interno. In data odierna il Ministero dell’Interno ci ha trasmesso via pec il nulla osta in rif. alla nostra richiesta in data 22.05.2007, in tale nulla osta si chiede di partecipare la risposta all’interessato e di voler provvedere all’attestazione dell’efficacia della dichiarazione resa dalla predetta persona, previo accertamento della legalizzazione della documentazione prodotta e poi trascrivere nei propri registri gli esiti degli accertamenti ministeriali e successivamente trascrivere atto di nascita e apporre annotazione in calce di tali esiti. Abbiamo controllato in ANPR ma il soggetto non risulta essere iscritto in nessun Comune italiano. Abbiamo contattato il Comune di L che ci comunicato che il Sig. ROSSI è stato cancellato per irreperibilità il 06.06.2013. Si chiedono suggerimenti per rintracciare la persona e su come procedere.

