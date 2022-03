Ricerca



CITTADINANZA - IL CASO – Riconoscimento cittadinanza jure sanguinis: documentazione necessaria Quale documentazione è necessaria per avviare tale procedura?

Un cittadino argentino chiede informazioni in merito alla procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis presso questo Ente. Nello specifico chiede quale documentazione deve produrre per avviare tale procedura, atteso che al padre, attualmente qui residente, gli è stato già riconosciuto (in questo Comune) il possesso della cittadinanza jure sanguinis il mese scorso (gli atti relativi ai suoi ascendenti e il certificato di non naturalizzazione dell’avo emigrato in Argentina sono in possesso di questo ufficio).

Per l’iscrizione anagrafica presso la famiglia intestata al padre, oltre al timbro schengen sul passaporto, è necessaria la comunicazione di ospitalità atteso che il padre l’ha già prodotta a suo tempo in fase di richiesta di iscrizione dello stesso? (novembre 2021).

Per avviare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, oltre al proprio atto di nascita, munito di traduzione e legalizzazione, nessun altro documento è richiesto?

Posso fare menzione nel provvedimento che adotterò che gli atti degli avi, compreso il certificato di non naturalizzazione dell’avo emigrato, sono già in nostro possesso e, quindi, non vanno di nuovo acquisiti?

Al/i consolato/i competente/i richiederò soltanto il certificato di non rinuncia della cittadinanza italiana per il richiedente o va richiesto, di nuovo, per tutti gli ascendenti?

