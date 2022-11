Ricerca



CITTADINANZA - IL CASO – Riconoscimento cittadinanza iure sanguinis – Documentazione già presentata in altro comune E' possibile passare una cartella contente la documentazione di una cittadinanza italiana ad un altro comune?

Nel 2020 è stata effettuato l’iter per la concessione di cittadinanza iure sanguinis ad una ragazza, tutta la documentazione è stata presentata in modo corretto e la stessa è stata riconosciuta. La settimana scorsa, si presenta a sportello il fratello, chiedendo di poter fare la cittadinanza iure sanguinis utilizzando la cartella della sorella e chiede se è possibile farla in altro comune, “passando” copia della cartella al nuovo comune. Si chiede se è possibile passare una cartella contente la documentazione di una cittadinanza italiana ad un altro comune o se lo stesso deve procedere con la richiesta al mio comune oppure presentare nuovamente tutta la documentazione al nuovo comune.

Ti consigliamo:

Non sei abbonato? Clicca qui e contattaci per informazioni o richiedi password di prova al servizio oppure Chiamaci al numero 0541.628200

dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 17.30

© RIPRODUZIONE RISERVATA