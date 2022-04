Ricerca



ANPR - IL CASO – Residenza in alloggio di edilizia residenziale pubblica Come comportarsi di fronte ad una segnalazione di abbandono di residenza?

Si chiede come comportarsi di fronte ad una segnalazione di abbandono di residenza pervenuta al nostro ufficio qualche mese fa. Dagli accertamenti è emerso che la persona dimora presso la nonna in un’abitazione dell’ATER. Il comune ci comunica che non possono provvedere all’iscrizione anagrafica per mancanza di un titolo legittimo di occupazione dell’alloggio. Presumo di non poter nemmeno procedere con l’avvio di una pratica di irreperibilità in quanto la dimora attuale ci è nota. Come posso procedere?

© RIPRODUZIONE RISERVATA