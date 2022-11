Ricerca



ANPR - IL CASO – Reiscrizione dopo cancellazione per irreperibilità di cittadino comunitario Quali requisiti deve possedere?

Un cittadino si è presentato per richiedere la residenza nel nostro comune. Ha presentato il passaporto rilasciato in Romania in corso di validità, un contratto di affitto di un’abitazione nel nostro comune e un contratto di assunzione a tempo determinato dal mese di ottobre al mese di aprile 2023, per sei mesi, part time. Non ha presentato nessuna busta paga perché inizia a lavorare in questi giorni. Sappiamo che è stato cancellato per irreperibilità da un comune limitrofo. Possiamo accettare la residenza accettando un semplice contratto di assunzione o deve almeno dimostrare che disponga per se stesso risorse economiche sufficienti al soggiorno?

Non sei abbonato? Clicca qui e contattaci per informazioni o richiedi password di prova al servizio oppure Chiamaci al numero 0541.628200

dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 17.30

Ti consigliamo:

© RIPRODUZIONE RISERVATA