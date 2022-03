Ricerca



AIRE - IL CASO – Iure sanguinis e iscrizione AIRE In caso di successivo trasferimento all’estero quale è la procedura corretta per regolarizzare la posizione anagrafica?

Riceviamo da una persona, che ha appena completato il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis in questo Comune, una mail in cui ci informa di essersi trasferita all’estero. Si chiede quale è la procedura corretta per regolarizzare la posizione anagrafica?

© RIPRODUZIONE RISERVATA