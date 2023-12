Ricerca



ACCESSO AGLI ATTI E PRIVACY - IL CASO – Istanza di accesso ai dati anagrafici da parte di un’associazione di pensionati È accoglibile una richiesta di accesso agli atti dell’anagrafe della popolazione residente?

L’ufficio anagrafe ha ricevuto dal presidente di un’associazione dei pensionati una richiesta di accesso agli atti ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e/o del decreto legislativo n. 33/2013, con cui si chiede di accedere agli atti dell’anagrafe della popolazione residente nel Comune per prenderne visione ed estrarne copia. L’istanza è motivata dal fatto che l’associazione, in conformità con i propri scopi statutari, intende procedere all’apertura di una sede zonale in questo Comune e per questo ha necessità di valutare la potenziale platea degli iscritti al fine di promuovere la partecipazione degli eventuali interessati all’attività dell’associazione. Si chiede se tale istanza sia accoglibile o, nella ipotesi negativa, come motivare un eventuale diniego.

