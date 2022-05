Ricerca



ANPR- CITTADINANZA - IL CASO – Iscrizione anagrafica per riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis Si può accettare una dichiarazione di residenza di un cittadino extracomunitario senza il permesso di soggiorno ed accettare il titolo abitativo nella forma di ospitalità così come dichiarato il proprietario dell'immobile?

Una cittadina argentina ha presentato dichiarazione di residenza con provenienza dall’estero presentando il passaporto ed al posto del permesso di soggiorno ha presentato dichiarazione di ospitalità.

Come titolo abitativo si è presentato allo sportello un cittadino residente in questo Comune il quale ha dichiarato di ospitare gratuitamente la persona senza alcun contratto di comodato d’uso gratuito ed unitamente agli altri componenti della famiglia mi hanno dichiarato che non esistono vincoli affettivi.

Si fa presente che la richiesta della residenza viene fatta in previsione della presentazione della richiesta di cittadinanza jure sanguinis.

Si può accettare una dichiarazione di residenza di un cittadino extracomunitario senza il permesso di soggiorno ed accettare il titolo abitativo nella forma di ospitalità così come dichiarato il proprietario dell’immobile?

