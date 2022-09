Ricerca



ANAGRAFE - IL CASO – Il genitore minorenne può esprimere l’assenso all’espatrio del figlio? E' necessario acquisire l’autorizzazione del giudice tutelare?

Nel caso in cui uno dei due genitori sia ancora minorenne si chiede se questi possa comunque esprimere l’assenso per il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio al proprio figlio oppure se sia necessario acquisire l’autorizzazione del giudice tutelare.

Ti consigliamo:

© RIPRODUZIONE RISERVATA