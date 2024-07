Ricerca



ANPR - IL CASO – Cittadino iscritto AIRE di cui viene segnalata la presenza sul territorio: il Consolato conferma la residenza all’estero Come procedere?

In relazione alle responsabilità dell’Ufficiale d’anagrafe, inasprite dall’articolo 1 comma 242 della legge n. 213/2023, espongo il caso di un nostro cittadino iscritto AIRE in Svizzera da diversi anni. Questa persona ha mantenuto la disponibilità di un’abitazione nel nostro Comune ed esercita un lavoro che lo porta a viaggiare spesso fra Italia e Svizzera.

Ora riceviamo una segnalazione di un avvocato che non riesce a notificare atti al connazionale in Svizzera perché da indagini effettuate risulta prima ad altro indirizzo estero e in seguito risulta notizia presso le autorità di polizia estere del suo ritorno in questo Comune. Nella nota (inviata anche al consolato italiano e alla prefettura) il legale denuncia irregolarità anagrafiche e chiede indagini per verificare la residenza certa o per definire l’eventuale irreperibilità. Il consolato italiano invece conferma la residenza in Svizzera. Come dobbiamo comportarci?

