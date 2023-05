Ricerca



CIE- CITTADINI STRANIERI - IL CASO: Cittadini ucraini con permesso di protezione temporanea. Si rilascia una CIE con validità decennale o una carta d’identità cartacea con validità triennale? A cura del nostro esperto William Damiani

Quesito

Abbiamo iscritto in anagrafe un cittadino ucraino in possesso di permesso di soggiorno per protezione temporanea emergenza ucraina rilasciato dalla Questura in data 09.05.2022 e valido al 04.03.2023. Data la diversità di opinioni tra colleghi, si chiede se al predetto cittadino possa essere rilasciata la CIE con scadenza decennale oppure se debba essere rilasciata quella cartacea con scadenza triennale. Abbiamo fatto una prova, siamo entrati nel programma CIE e richiamando il soggetto non vi è stata alcuna invalidazione al rilascio.

Risposta

L’articolo 5-bis, del decreto legislativo n. 142/2015 (così come sostituito dal decreto legge n. 130/2020) che prevede il rilascio di una carta d’identità non valida per l’espatrio della durata di tre anni trova applicazione solo ed esclusivamente per i richiedenti protezione internazionale, ossia quei cittadini stranieri che hanno presentato domanda di asilo e che sono in attesa della decisione definitiva.

Fra costoro non rientrano i cittadini ucraini in possesso del permesso di soggiorno per protezione temporanea. Questi ultimi infatti non sono richiedenti ma beneficiari di una forma di protezione (definita temporanea) che è stata accordata collettivamente a tutti i profughi ucraini in fuga dal conflitto bellico sulla base del d.P.C.M. 28 marzo 2022 con cui è stata data attuazione alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 in data 4 marzo 2022 del Consiglio dell’Unione europea.

L’istituto della protezione temporanea, disciplinato dalla direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001, è istituto diverso e autonomo rispetto alla protezione internazionale, con lo scopo di offrire una tutela immediata nel caso di afflussi nell’Unione europea di cittadini stranieri che non possono rientrare nei loro Paesi, soprattutto a causa di guerre, violenze o violazioni dei diritti umani.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il cittadino ucraino in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea ha quindi diritto al rilascio di una CIE con validità decennale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA