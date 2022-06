Ricerca



ELETTORALE - IL CASO – Ammissione al voto domiciliare e voto assistito: turno di ballottaggio Va presentata una nuova istanza per l'ammissione al voto domiciliare in occasione del turno di ballottaggio?

Si formula il presente quesito per conoscere se gli elettori ammessi al voto domiciliare ai sensi del d.l. n. 1/2006 in occasione del primo turno delle elezioni amministrative dello debbano ripresentare istanza per l’ammissione al voto domiciliare in occasione del turno di ballottaggio. E per il c.d. voto assistito NON permanente? C’è bisogno di una nuova certificazione medica rilasciata dall’ASL?

© RIPRODUZIONE RISERVATA