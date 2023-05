Ricerca



Approfondimento di W. Damiani

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”; con queste parole il celebre scrittore francese del Novecento Marcel Proust invitava ad osservare la realtà attorno a noi da punti di vista sempre diversi.

L’evoluzione tecnica e normativa che la carta d’identità ha vissuto in questi ultimi anni ci impone di doverla analizzare da prospettive sempre nuove. Un ulteriore sforzo interpretativo è richiesto dal regolamento UE 2019/1157 del 20 giugno 2019 che ha dettato una serie di regole finalizzate a rafforzare la sicurezza dei documenti d’identità dei cittadini dell’Unione.

Sappiamo che i regolamenti europei sono caratterizzati dalla loro obbligatorietà integrale e, soprattutto, dalla diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza che sia necessaria l’adozione di una norma nazionale di adeguamento o di attuazione.

Di fatto la portata innovativa del regolamento europeo si è diffusa negli ambienti dei servizi demografici solo dal mese di settembre 2022, quando il Ministero dell’interno ha aggiornato il sistema di emissione della carta d’identità elettronica per adeguarla alle nuove scadenze imposte dalla norma comunitaria.

In questo contributo ci proponiamo di analizzare nel dettaglio le principali novità introdotte dal Regolamento UE 2019/1157 che si inseriscono in una disciplina nazionale già ben definita, cercando di offrire agli operatori alcuni consigli dettati anche dal buon senso.

Le nuove scadenze applicate alle CIE

La regola generale

L’articolo 4 del Regolamento UE 2019/1157 detta al primo paragrafo una regola generale per cui le carte d’identità hanno una validità minima di cinque anni e una validità massima di dieci anni.

Ricordiamo che dal 2012 i documenti di identità e di riconoscimento sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data del compleanno del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo (articolo 7 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35). Tale norma comportava che la CIE rilasciata al richiedente maggiorenne avesse una durata superiore a 10 anni (in particolare 10 anni più i giorni intercorrenti fra la data di emissione e il compleanno del titolare), così contravvenendo all’articolo 4 del Regolamento UE n. 2019/1157.

Ora, a seguito della modifica, nel caso di persona maggiorenne la scadenza coincide con la data del compleanno dell’anno immediatamente anteriore al termine decennale di validità del documento, decorrente dalla data di emissione. In sostanza viene ridotto di un anno il periodo di validità della carta d’identità elettronica, con l’effetto che la validità massima del documento viene contenuta nel limite massimo di dieci anni previsto dalla norma europea.

Esempio: ROSSI MARIO nato il 15 marzo 1988 – carta d’identità rilasciata in data 31 maggio 2023 – data di scadenza: 15 marzo 2033.

Resta altresì confermata, in quanto non subisce alcuna interferenza dal regolamento europeo, la durata quinquennale della carta d’identità rilasciata ai minori di età compresa fra tre e diciotto anni.

Esempio: ROSSI MARTINA nata il 4 aprile 2013 – carta d’identità rilasciata in data 31 maggio 2023 – data di scadenza: 4 aprile 2029.

Le deroghe

Il secondo paragrafo dell’articolo 4 prevede delle deroghe al limite minimo e massimo di durata del documento. In particolare afferma che gli Stati membri possono derogare con proprie disposizioni a tali limiti di durata prevedendo:

per le carte d’identità rilasciate ai minori un periodo di validità inferiore a 5 anni;

per le carte d’identità rilasciate a persone di età pari o superiore a 70 anni un periodo di validità superiore a 10 anni.

L’Italia utilizza solo la prima deroga relativamente ai minori di tre anni, per i quali, come sappiamo, è prevista una validità triennale del documento (articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

Esempio: ROSSI ENEA nato il 20 marzo 2023 – carta d’identità rilasciata in data 31 maggio 2023 – data di scadenza: 20 marzo 2027.

La normativa nazionale invece non ha previsto una durata superiore ai dieci anni nel caso di persone di età pari o superiore a 70 anni. In questo caso la scadenza coincide, come per tutte le persone maggiorenni, con la data del compleanno dell’anno immediatamente anteriore al termine dei dieci anni di validità del documento, decorrenti dalla data di emissione.

La validità di un anno nel caso di impossibilità temporanea al rilievo delle impronte digitali

Sempre l’articolo 4 del Regolamento UE 2019/1157 ha previsto al terzo paragrafo il rilascio di una carta d’identità elettronica con validità limitata ad un anno nel caso di impossibilità temporanea al rilievo delle impronte digitali.

Ricordiamo che la rilevazione delle impronte digitali è prevista come obbligatoria al momento della richiesta della carta d’identità per le persone di età maggiore o uguale a 12 anni (articolo 3, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773). L’obbligatorietà dell’acquisizione delle impronte digitali è stata anche confermata dallo stesso regolamento europeo il quale prevede che possano essere esonerati solo i minori di età inferiore a dodici anni e le persone per cui il rilevamento sia fisicamente impossibile, a causa di un impedimento di natura temporanea o permanente.

La disciplina contenuta nel regolamento europeo è finalizzata a garantire un’identificazione affidabile del titolare e ad evitare rischi di frode e di falsificazione documentale. In tale contesto la memorizzazione delle impronte digitali all’interno del documento è funzionale ad assicurare un adeguato meccanismo di sicurezza per la circolare delle persone all’interno dell’Unione europea.

Al momento della richiesta il sistema consente all’operatore di indicare se l’impedimento all’acquisizione delle impronte sia temporaneo oppure permanente. Nel primo caso verrà emessa carta d’identità elettronica con validità annuale (esempio: ROSSI MARIO nato il 15 marzo 1988 – carta d’identità rilasciata in data 31 maggio 2023 – data di scadenza: 31 maggio 2024). Qualora invece l’impossibilità sia permanente la scadenza sarà quella ordinaria.

Come distinguere un impedimento temporaneo da uno permanente?

L’articolo 4 del regolamento europeo utilizza espressamente le parole “temporaneamente fisicamente impossibile”, facendo quindi riferimento esclusivamente ad una situazione di impedimento di natura materiale ed avente carattere transitorio. In presenza di tali condizioni deve procedersi all’emissione di un documento d’identità con validità limitata a soli dodici mesi.

L’esempio tipico è quello della persona provvisoriamente ricoverata in una struttura ospedaliera per la cura di una malattia o di un infortunio. In questo caso è chiaro che l’impedimento dipende unicamente dal fatto che le operazioni di richiesta e di identificazione vengono svolte all’esterno della sede comunale con la conseguente impossibilità di utilizzare il dispositivo di rilevazione delle impronte digitali.

In ogni caso la valutazione circa la natura (temporanea o permanente) dell’impedimento all’acquisizione delle impronte sarà rimesso esclusivamente all’operatore comunale, considerata l’assoluta mancanza di istruzioni ufficiali.

In tale giudizio dovrà essere utilizzato soprattutto il “buon senso”, che rappresenta sempre un criterio residuale cui fare affidamento laddove vi siano, come in questo caso, margini di valutazione. Pensiamo alla persona allettata per ragioni di età nella propria abitazione o in una casa di riposo … in questo caso, considerato che non sono prevedibili dei miglioramenti nelle condizioni di salute, il rilascio di un documento con validità annuale avrebbe l’unico effetto di aumentare esponenzialmente ed inutilmente i costi per le famiglie nonché di accrescere i carichi di lavoro degli uffici comunali che ogni anno dovrebbero rifare l’intera procedura. Come si concilierebbe la scelta di emettere in questi casi una carta d’identità annuale con la ratio della norma europea che è quella di evitare rischi di frode documentale e di sostituzione di identità? Ecco che allora “calza a pennello” la frase di Proust citata all’inizio di questo contributo, per cui l’invito è quello di guardare le norme anche da altre prospettive, cercando così di applicarle non solo per ciò che dicono ma anche in base alla finalità per cui sono state emanate.

In assenza di circolari ministeriali, il consiglio quindi è quello di rilasciare una carta d’identità con validità ordinaria, fatta eccezione per quei casi in cui sia evidente che l’impedimento sia transitorio oppure sia dovuto alla temporanea impossibilità della persona di recarsi presso gli uffici comunali.

La sorte delle carte d’identità cartacee

Un’ultima riflessione che ci impone di fare il regolamento europeo riguarda la validità delle carte d’identità cartacee. Il primo dubbio è quello se sia ancora legittima l’emissione di un documento cartaceo che sembra incompatibile con il Regolamento 2019/1157. Il secondo aspetto da chiarire riguarda la scadenza della carta d’identità cartacea considerato che l’articolo 5 del citato regolamento prevede una eliminazione graduale dei documenti non conformi alle norme minime di sicurezza.

Relativamente alla prima domanda si ritiene che, in assenza di indicazioni da parte del Ministero dell’interno, l’operatore comunale possa, anzi debba, continuare a rilasciare le carte d’identità cartacee nei casi previsti (viaggio, cittadini italiani residenti all’estero, richiedenti protezione internazionale).

In merito al secondo aspetto, l’articolo 5 del regolamento 2019/1157 al secondo paragrafo prevede che le carte d’identità “che non soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 o che non comprendono una MRZ funzionale” cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, se quest’ultima data è anteriore. In tale tipologia di documento rientra sicuramente la carta d’identità cartacea. Appare pertanto opportuno, già al momento del rilascio oppure con appositi avvisi sul sito istituzionale, informare il cittadino circa il termine di validità del documento cartaceo fissato alla data del 3 agosto 2026 dalle nuove regole europee.

REGOLAMENTO (UE) 2019/1157 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione Articolo 4

Periodo di validità 1. Le carte d’identità hanno una validità minima di cinque anni e una validità massima di dieci anni.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere un periodo di validità:

a) inferiore a cinque anni per le carte d’identità rilasciate ai minori;

b) in casi eccezionali, inferiore a cinque anni per le carte d’identità rilasciate a persone in circostanze particolari e limitate e il cui periodo di validità è limitato in conformità del diritto dell’Unione e nazionale;

c) superiore a dieci anni per le carte d’identità rilasciate alle persone di età pari o superiore a 70 anni.

3. Gli Stati membri rilasciano una carta d’identità di validità pari o inferiore a 12 mesi qualora sia temporaneamente fisicamente impossibile rilevare le impronte digitali di uno qualsiasi delle dita del richiedente.

