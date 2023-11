Ricerca



ENTI LOCALI - “I Comuni toscani 2023”: dati, numeri e grafici aggiornati Il nuovo quaderno di ANCI Toscana 'fotografa' la realtà territoriale

Pubblicato il nuovo quaderno di ANCI Toscana “I Comuni toscani 2023“, la pubblicazione contiene tutti i dati dei Comuni toscani aggiornati al 2023, una fotografia della realtà regionale da un punto di vista istituzionale, sociale ed economico, che analizza ogni settore con approfondimenti tematici e grafici.

L’introduzione del presidente di ANCI Toscana Matteo Biffoni

Quest’anno abbiamo voluto pubblicare la raccolta dei principali dati aggiornati sui fenomeni istituzionali, sociali, demografici ed economici d’interesse per i Comuni, con un maggior livello di approfondimento.

Come sempre, l’unità di riferimento è il singolo Comune, i cui dati ed indicatori sono stati elaborati per classe demografica e per territorio provinciale. E quindi spazio all’analisi del territorio e all’urbanistica; all’agricoltura e al turismo; ai sindaci e al personale comunale; agli indicatori demografici e alla densità abitativa. Osservando le rappresentazioni cartografiche il lettore potrà visualizzare immediatamente il quadro regionale complessivo, nonché verificare il dettaglio del proprio territorio.

Per il 2023, abbiamo dedicato maggiore spazio ai temi ambientali e sociali, analizzando alcune variabili indicative sullo stato di salute delle nostre comunità e sull’offerta di servizi pubblici locali.

Con questa pubblicazione vogliamo offrire un contributo al dibattito pubblico, far vedere come il comparto comunale toscano si evolve, far conoscere meglio i Comuni toscani e ribadire quanto sia importante, anche per i governi locali, la conoscenza di vari aspetti del proprio territorio per elaborare politiche concrete ed efficaci.

Lo studio, l’elaborazione e la diffusione dei dati costituisce una componente importante della nostra attività di supporto ai Comuni.

>> CLICCA QUI PER SCARICARE LA PUBBLICAZIONE “I COMUNI TOSCANI 2023”

