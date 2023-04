Ricerca



ENTI LOCALI - I Comuni della Lombardia: approfondimento su dati demografici, sociali e scadenze del PNRR Il documento, redatto dall'ANCI, contiene anche un aggiornamento sullo stato di avanzamento di fusioni e unioni

Dati demografici e sociali (densità abitativa, indice di invecchiamento, tasso migratorio etc.) oltre al consueto approfondimento sulla situazione finanziaria ed economica dei Comuni, in un momento in cui gli Enti pubblici sono impegnati con i progetti e le scadenze dettate dal PNRR.

Di cosa si tratta

Questi, in sintesi, i contenuti dell’edizione 2023 del volume “I Comuni della Lombardia”, pubblicato dall’ANCI Lombardia, che presenta le principali caratteristiche territoriali, istituzionali, economico-finanziarie e socio-demografiche dei Comuni lombardi, utilizzando come fonti primarie i dati ufficiali più recenti e disponibili per ciascun settore d’indagine.

Il documento propone un aggiornamento sullo stato delle Unioni e delle fusioni dei Comuni, sul personale dipendente dei Comuni, sulla specializzazione economica dei territori e molto altro.

“Un’attenzione particolare è dedicata ai Piccoli Comuni della Regione che rappresentano circa il 70% del totale” spiega Rinaldo Mario Redaelli, Segretario Generale ANCI Lombardia, nell’introduzione al testo.

Gli obiettivi

Obiettivo dello strumento è “quello di fornire un agile strumento di lavoro a quanti – politici, amministratori, studiosi dei fenomeni territoriali – si interrogano sui caratteri e i cambiamenti in atto nei Comuni lombardi. Un universo in continua evoluzione che rappresenta saldamente l’elemento unificatore in cui i cittadini si trovano, il luogo dove vivono la propria quotidianità, l’istituzione più vicina alla quale si rivolgono per avere una risposta ai bisogni, alle difficoltà, alla voglia di partecipazione”.

>> CLICCA QUI PER CONSULTARE IL VOLUME IN PDF

© RIPRODUZIONE RISERVATA