La pubblicazione, realizzata con la collaborazione di ANCI Piemonte, insieme a IFEL-Fondazione ANCI, illustra le principali caratteristiche territoriali, istituzionali, economico-finanziarie e socio-demografiche dei Comuni piemontesi, attraverso mappe e tabelle articolate per provincia e per classe di ampiezza demografica, con un focus dedicato ai piccoli Comuni della regione.

La speranza è quella di poter offrire ad amministratori e dipendenti pubblici uno strumento di lavoro che possa essere utile ad affrontare consapevolmente il presente e a pianificare le sfide del futuro.

Di cosa si tratta

Il volume “I Comuni del Piemonte 2024” illustra le principali caratteristiche territoriali, istituzionali, economico-finanziarie e socio-demografiche dei comuni piemontesi, utilizzando come fonti primarie i dati ufficiali più

recenti e disponibili per ciascun settore d’indagine.

L’unità di rilevazione è il singolo Comune, i cui dati ed indicatori derivati sono stati analizzati a livello provinciale e di classe demografica, con un’attenzione particolare ai piccoli comuni della regione. L’analisi di ciascun fenomeno viene inoltre arricchita da una descrizione cartografica degli indicatori maggiormente rappresentabili in termini di georeferenziazione.

Gli obiettivi

L’obiettivo è quello di fornire un agile strumento di lavoro a quanti – politici, amministratori, studiosi dei fenomeni territoriali – si interrogano sui caratteri e i cambiamenti in atto nei comuni piemontesi. Un universo in continua evoluzione che rappresenta saldamente l’elemento unificatore in cui i cittadini si trovano, il luogo dove vivono la propria quotidianità, l’istituzione più vicina alla quale si rivolgono per avere una risposta ai bisogni, alle difficoltà, alla voglia di partecipazione.

Con questa pubblicazione IFEL mette a disposizione uno strumento di conoscenza e ricerca, profilabile per i singoli ambiti territoriali, finalizzato ad affiancare le ANCI regionali nel loro lavoro quotidiano di supporto ai comuni.

